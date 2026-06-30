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NEVRIJEME STIGLO U SUSJEDSTVO

Olujni sustav već pogodio Sloveniju, opasnost prijeti i blizu Hrvatske: 'Moguće su snažne oluje i pijavice'

rainradar.net
Autor
Lorena Posavec
30.06.2026.
u 17:31

U večernjim satima nad slovenskom i hrvatskom Istrom te sjevernim Jadranom očekuje se osjetno pogoršanje vremena

Prvi ovogodišnji toplinski val u Sloveniji, koji je donio i niz lipanjskih temperaturnih rekorda, nakon dva tjedna polako se bliži kraju. Ipak, opasnost još nije prošla: danas i sutra u nizinama će i dalje biti vrlo vruće, zbog čega je slovenska Agencija Republike Slovenije za okoliš (Arso) za jugozapadnu, središnju i jugoistočnu Sloveniju izdala najviši, crveni stupanj upozorenja. Situaciju dodatno pogoršava izražen olujni sustav koji je već zahvatio dijelove Slovenije i nalazi se u blizini Hrvatske. Oko 15 sati oluje su zabilježene na području Postojne, Nove Gorice i Ajdovščine, dok je na postaji u Postojni izmjeren udar vjetra od 60 kilometara na sat. Prema središnjoj Sloveniji trenutačno se premješta pojas nevremena koji donosi jake pljuskove, munje, udare vjetra, a ponegdje i sitniju tuču, piše zurnal24.

Nakon sunčanijeg prijepodneva, u Hrvatskoj se sutra od sredine dana također očekuje pogoršanje vremena. Uz porast naoblake, mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženijih, ponajprije u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Poslijepodne i navečer zapuhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na sjevernom Jadranu navečer i u noći očekuje se bura, podno Velebita jaka i s olujnim udarima. Unatoč promjeni vremena, zadržat će se vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

U pojasu od Postojne do Idrije radarski odrazi upućivali su na jači pljusak, zbog čega je moguće zadržavanje oborinske vode i porast bujičnih vodotoka. Nevrijeme sa sobom nosi i tuču. U 16.30 sati velika vjerojatnost pojave tuče bila je na području Ljubljane i okolice, Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, Kočevske, Zgornjesavske doline te na području Bovca. Slovenski prometno-informacijski centar upozorio je da ponegdje pada jaka kiša. Vozače pozivaju da prilagode brzinu i sigurnosni razmak te da ručno uključe svjetla na vozilima.

U večernjim satima nad slovenskom i hrvatskom Istrom te sjevernim Jadranom očekuje se osjetno pogoršanje vremena. Postoji povećana vjerojatnost razvoja snažnih oluja koje mogu pratiti intenzivni pljuskovi, jaki udari zapadnog do sjeverozapadnog vjetra, lokalno i tuča, a uz zapadnu obalu Istre nije isključena ni pojava vrtložnog vjetra, odnosno pijavice nad morem, piše Ciklon.si. Poseban oprez preporučuje se svima koji kampiraju uz obalu, kao i nautičarima, kupačima i drugim posjetiteljima obalnog područja. Budući da se nevremena mogu razviti vrlo brzo te ih mogu pratiti opasni udari vjetra i jako uzburkano more, manjim plovilima savjetuje se da ne isplovljavaju. Prema najavama Ciklona, sutra bi zbog nevremena moglo vrijediti narančasto upozorenje za cijelu Sloveniju, a posebno opasno moglo bi biti na sjeveru, sjeveroistoku i u Istri.

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Ključne riječi
kiša Slovenija nevrijeme

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