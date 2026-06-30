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VRIJEDNA OKO 100 MILIJUNA EURA

Putinova superjahta uočena prvi put nakon godina skrivanja: Evo kuda je plovila

Russian President Putin attends a wreath-laying ceremony in Moscow
Foto: Pavel Bednyakov/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
30.06.2026.
u 16:56

Nakon što je konvoj primijećen kod Danske, kontinuirano je nadziran

Konvoj od tri ruska broda plovio je početkom ovoga tjedna pokraj Danske, a među njima je bila superjahta "Graceful" koja navodno pripada ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Superjahta je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak uplovila u danske teritorijalne vode te u ponedjeljak prijepodne plovila pokraj otoka Anholta, utvrdio je danski medij DR te dodao kako su "Graceful" pratili razarač i ophodni brod.

Plovidba je neuobičajena jer je, kako navodi DR, superjahta "Graceful" isključila svoj AIS odašiljač još 30. kolovoza 2022., nakon ruske invazije Ukrajine. Od tada se brod nalazio "ispod radara”, no u međuvremenu je viđen kod Sankt Petersburga. Nakon što je konvoj primijećen kod Danske, kontinuirano je nadziran. 

"Oružane snage uobičajeno prate brodove, uključujući strane državne brodove, koji prolaze kroz danske tjesnace i teritorijalne vode, koristeći za to odgovarajuće kapacitete", istaklo je dansko Zapovjedništvo obrane. Superjahta "Graceful", kako je ranije pisao Forbes, duga je oko 80 metara te vrijedna oko 100 milijuna eura.
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Ključne riječi
Rusija Danska superjahta Vladimir Putin Graceful

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