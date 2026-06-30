Putinova superjahta uočena prvi put nakon godina skrivanja: Evo kuda je plovila

Konvoj od tri ruska broda plovio je početkom ovoga tjedna pokraj Danske, a među njima je bila superjahta "Graceful" koja navodno pripada ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Superjahta je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak uplovila u danske teritorijalne vode te u ponedjeljak prijepodne plovila pokraj otoka Anholta, utvrdio je danski medij DR te dodao kako su "Graceful" pratili razarač i ophodni brod.

Plovidba je neuobičajena jer je, kako navodi DR, superjahta "Graceful" isključila svoj AIS odašiljač još 30. kolovoza 2022., nakon ruske invazije Ukrajine. Od tada se brod nalazio "ispod radara”, no u međuvremenu je viđen kod Sankt Petersburga. Nakon što je konvoj primijećen kod Danske, kontinuirano je nadziran.

"Oružane snage uobičajeno prate brodove, uključujući strane državne brodove, koji prolaze kroz danske tjesnace i teritorijalne vode, koristeći za to odgovarajuće kapacitete", istaklo je dansko Zapovjedništvo obrane. Superjahta "Graceful", kako je ranije pisao Forbes, duga je oko 80 metara te vrijedna oko 100 milijuna eura.

Ein ungewöhnlicher russischer Schiffskonvoi sorgt derzeit vor der dänischen Küste für enorme Aufmerksamkeit. Mittendrin befindet sich die Luxusjacht "Graceful", die als persönliche Jacht von Kreml-Chef Wladimir Putin gilt.



https://t.co/bSNymOcAok — oe24.at (@oe24at) June 29, 2026