Četvero ljudi zarobljeno pod ruševinama nakon urušavanja zgrade u Ateni

Hitne službe upućene su na mjesto nesreće kako bi sudjelovale u akciji potrage i spašavanja, a snimke koje su prikazali lokalni mediji pokazuju spasioce kako se kreću među ruševinama tragajući za znakovima života.
Najmanje četiri osobe ostale su zarobljene nakon što se u utorak u Ateni urušila četverokatna stambena zgrada, priopćila je grčka vatrogasna služba. Zasad nije poznato zašto se urušila zgrada u kojoj se nalazilo sedam stanova. Prema izvješćima lokalnih medija, građevinski radovi navodno su bili u tijeku u susjednoj zgradi, piše Euronews.
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