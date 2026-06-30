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POTRAGA ZA PREŽIVJELIMA

Četvero ljudi zarobljeno pod ruševinama nakon urušavanja zgrade u Ateni

Emergency personnel work at the site of a building collapse in the Petralona neighbourhood of Athens
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
1/16
VL
Autor
Eva Berišić
30.06.2026.
u 15:12

Zasad nije poznato zašto se urušila zgrada u kojoj se nalazilo sedam stanova.

Hitne službe upućene su na mjesto nesreće kako bi sudjelovale u akciji potrage i spašavanja, a snimke koje su prikazali lokalni mediji pokazuju spasioce kako se kreću među ruševinama tragajući za znakovima života.

Najmanje četiri osobe ostale su zarobljene nakon što se u utorak u Ateni urušila četverokatna stambena zgrada, priopćila je grčka vatrogasna služba. Zasad nije poznato zašto se urušila zgrada u kojoj se nalazilo sedam stanova. Prema izvješćima lokalnih medija, građevinski radovi navodno su bili u tijeku u susjednoj zgradi, piše Euronews.
Ključne riječi
ruševina zarobljeni Grčka

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