Guverner Moskovske oblasti: Beba poginula u ukrajinskom napadu dronovima

Ukrajinski napad dronom na stambenu zgradu u Jegorjevsku, oko 100 kilometara jugoistočno od Moskve, odnio je život šestomjesečne bebe, izvijestio je u utorak guverner moskovske oblasti Andrej Vorobjov. Vorobjov je rekao da je beba preminula na putu do bolnice. Dodao je da je oko Moskve oboreno ili elektroničkim sredstvima onesposobljeno 60 dronova te da je u Dubni, oko 120 kilometara sjeveroistočno od Moskve, oštećena jedna upravna zgrada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je pogođen centar za satelitske komunikacije u Dubni. Naveo je da taj centar ruskim snagama u Ukrajini osigurava izviđanje i koordinaciju Ukrajinske snage već su napale taj centar prije tjedan dana.

Vlasti su priopćile da je jedna žena poginula nakon što su dijelovi drona pali na stambenu zgradu u Tveru u blizini Dubne. U napadu ukrajinskih dronova 18. lipnja pogođena je i rafinerija u Moskovskoj oblasti, koja se zapalila. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom noći presretnuto 419 ukrajinskih dronova.

U oblasti Belgorod na granici s Ukrajinom jedan je muškarac poginuo, a četiri su osobe ozlijeđene. Ukrajinske vlasti izvijestile su da su presrele 138 od 154 ruskih napada dronovima tijekom noći. Ukrajina se od veljače 2022. godine brani od ruske invazije, a u posljednjim mjesecima ukrajinske snage koriste dalekometne dronove za napade na ciljeve u Rusiji.