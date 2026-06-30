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NAPAD NA MOSKVU

Guverner Moskovske oblasti: Beba poginula u ukrajinskom napadu dronovima

FILE PHOTO: Ukrainian servicemen take part in a mission to protect road from Russian drones between frontline towns of Druzhkivka and Kostiantynivka
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/4
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
30.06.2026.
u 15:51

Ukrajinske vlasti izvijestile su da su presrele 138 od 154 ruskih napada dronovima tijekom noći.

Ukrajinski napad dronom na stambenu zgradu u Jegorjevsku, oko 100 kilometara jugoistočno od Moskve, odnio je život šestomjesečne bebe, izvijestio je u utorak guverner moskovske oblasti Andrej Vorobjov. Vorobjov je rekao da je beba preminula na putu do bolnice. Dodao je da je oko Moskve oboreno ili elektroničkim sredstvima onesposobljeno 60 dronova te da je u Dubni, oko 120 kilometara sjeveroistočno od Moskve, oštećena jedna upravna zgrada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je pogođen centar za satelitske komunikacije u Dubni. Naveo je da taj centar ruskim snagama u Ukrajini osigurava izviđanje i koordinaciju Ukrajinske snage već su napale taj centar prije tjedan dana.

Vlasti su priopćile da je jedna žena poginula nakon što su dijelovi drona pali na stambenu zgradu u Tveru u blizini Dubne. U napadu ukrajinskih dronova 18. lipnja pogođena je i rafinerija u Moskovskoj oblasti, koja se zapalila. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom noći presretnuto 419 ukrajinskih dronova.

U oblasti Belgorod na granici s Ukrajinom jedan je muškarac poginuo, a četiri su osobe ozlijeđene. Ukrajinske vlasti izvijestile su da su presrele 138 od 154 ruskih napada dronovima tijekom noći. Ukrajina se od veljače 2022. godine brani od ruske invazije, a u posljednjim mjesecima ukrajinske snage koriste dalekometne dronove za napade na ciljeve u Rusiji.
Ključne riječi
napad Beba Rusija Ukrajina

Komentara 2

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GN
GNKDZ1986
16:12 30.06.2026.

Mala beba ništa nije kriva... počivala u miru! Kriv je jedino i isključivo drug Putin. Da 24.2.2022. nije pokrenuo napad na Ukrajinu i da su rusi bili iskreni u izjavama da imaju samo vojnu vježbu, milijuni ljudi sa obje strane granice bi danas bili živi, zdravi i sa svim ekstremitetima. Zaustavi to Putine, zar ti nije dosta što si ubijaš mušku mladost po ukrajinskim poljima, sada su počele i bebe umirati zbog toga, i to sa tvoje strane, a ne sa one koju želiš uništiti.. Povuci se i prekini neprijateljstva, za dobrobit svih nas!

Avatar Joja
Joja
16:06 30.06.2026.

Koliko je beba poginulo u Ukrajini od okupatora?

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