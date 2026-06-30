VIDEO Veliki požar na Čiovu, gori blizu kuća: Vatrogasci se bore s buktinjom, zatražena pomoć kanadera

Vatrogasci se bore s dva požara koja su izbila na širem splitskom području, a prema prvim informacijama, oba su najvjerojatnije izazvana udarima groma tijekom snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju. Najzahtjevnija situacija je na području Žednoga na otoku Čiovu, gdje je buknuo požar otvorenog prostora. Na terenu su vatrogasne snage iz Trogira, Kaštela, Solina i Splita, a zbog razmjera požara zatražena je pomoć čak četiri kanadera, javlja Slobodna Dalmacija.

Vatrogasci ističu da je riječ o velikom požaru te ulažu maksimalne napore kako bi vatru stavili pod nadzor prije noći. Požar se razvio u blizini naseljenog područja, zbog čega je intervencija posebno zahtjevna. Istodobno je drugi požar izbio u Kaštel Sućurcu, na području iznad benzinske postaje Crodux. I ondje su na teren odmah upućene vatrogasne snage kako bi spriječile daljnje širenje vatre.

Prema informacijama s terena, oba požara povezuju se s udarima groma koji su pratili snažno nevrijeme i grmljavinske pljuskove koji su tijekom večeri zahvatili splitsko područje. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se tijekom večeri. U pomoć su krenula i dva kanadera iz zračne baze u Zemuniku. No, oni će moći gasiti vatru tek malo više od sat vremena jer oko 20.40 sari moraju krenuti nazad u bazu jer nisu u mogućnosti letjeti noću. Dva kanadera preusmjerena su i na Hvar, a zbog situacije s požarom na Čiovu otežano je slijetanje zrakoplova u Zračnu luku Split.