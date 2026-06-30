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PROMJENA VREMENA

VIDEO Nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Tuča padala u Sinju, temperatura naglo pala

Foto: Screenshot Facebook/Čitateljica
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
30.06.2026.
u 18:34

Naša čitateljica snimila je dolazak nevremena u Sinju, gdje je, kako navodi, temperatura u svega pet minuta pala s čak 40 na 23 Celzijeva stupnja. Video pokazuje snažan pljusak i naglu promjenu vremena nakon iznimno sparnog dana

Nakon dana obilježenog rekordnim vrućinama, dijelove Dalmacije zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom, a ponegdje i tučom. Nestabilno vrijeme najprije se razvilo nad južnim dijelom Dalmacije, gdje su izraženiji pljuskovi zahvatili područje od Biokova prema Dubrovniku. Najviše kiše palo je na širem vrgoračkom području, gdje je lokalno izmjereno oko 25 litara oborine po četvornom metru, dok je na pojedinim lokacijama zabilježena i tuča.

Kako se oborinski sustav kreće od istoka prema zapadu, nevrijeme se tijekom večeri proširilo prema obali. Jaki pljuskovi zahvatili su Omiš i Žrnovnicu, a među područjima koja je pogodila nagla promjena vremena našao se i Sinj. Naša čitateljica snimila je dolazak nevremena u Sinju, gdje je, kako navodi, temperatura u svega pet minuta pala s čak 40 na 23 Celzijeva stupnja. Video pokazuje snažan pljusak i naglu promjenu vremena nakon iznimno sparnog dana.

Nakon rekordnih vrućina, snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju: 'Prešli smo sa 40 na 23 stupnja u samo pet minuta'

Nevrijeme je uslijedilo nakon što je u Splitu zabilježena rekordna temperatura. Grad je tijekom poslijepodneva dva puta oborio dosadašnji temperaturni maksimum, a živa u termometru nakratko se popela na čak 39,6 Celzijevih stupnjeva.

Fotografije i snimke nevremena ubrzano se šire društvenim mrežama. Brojni građani dijele prizore oluje iz različitih dijelova Dalmacije. Prema prognozama meteorologa, nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom srijede, kada su ponovno mogući lokalno izraženi pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme. Od četvrtka se očekuje postupna stabilizacija vremena, dok će bura krajem tjedna donijeti osjetnije osvježenje.

Trenutno puše jugoistočni vjetar i po gradu se čuju sirene vatrogasnih vozila čiji djelatnici hitaju u pomoć građanima. Kako se doznaje u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split primljeno je nekoliko dojava o požaru i srušenim stablima koje je oborio vjetar. Trenutno vatrogasci rade na križanju ulica Brune Bušića i Velebitske jer je stablo palo na cestu i tako onemogućilo normalan protok vozila i pješaka. Vatrogasci kažu kako je najvjerojatnije zbog grmljavine i munje izbio požar na Čiovu kojeg u ovim trenucima gase lokalni vatrogasci.  Rekordne temperature oborene su i u Zadru i Šibeniku, a u brojnim krajevima temperature su se penjale do 39, lokalno i 40 Celzijevih stupnjeva. 
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Ključne riječi
Dalmacija Sinj vrućine nevrijeme

Komentara 1

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KlimaveLaži
19:23 30.06.2026.

Prskanjem i prčkanjem po nebu i oblacima sigurno se ništa pametnog i dobrog ne može dogoditi.. a to rade od vijetnamskog rata u tajnosti.. sada vise nije tajna. Svatko može doći do istinitih podataka pokušaja manipulacije vremena pretezno u vojne svrhe

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