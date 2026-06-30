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NAPAD U MEKSIKU

Strava na popularnom ljetovalištu: 'Čuli smo vriskove koji su dopirali s plaže'

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Puerto Vallarta
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
30.06.2026.
u 16:06

Hitne su službe cijelu noć tragale za nestalim muškarcem, a njegovo je tijelo pronađeno u subotu ujutro

Krokodil je usmrtio turista (28), nakon što ga je odvukao pod vodu na popularnom meksičkom ljetovalištu Puerto Vallarta. Prema dostupnim informacijama, krokodil je u petak navečer muškarca zgrabio za nogu. Prestravljeni očevici izvijestili su da su iz mora čuli očajničke pozive u pomoć, a isprva su mislili da je 28-godišnjaka zahvatila jaka morska struja.

"Upravo smo završili večernju šetnju i ušli u bazen. Odjednom smo čuli vriskove koji su dopirali s plaže. Chris i ja smo dobri plivači, dolazimo iz južne Kalifornije. Zato smo odmah izašli iz bazena kako bismo vidjeli što se događa", ispričala je Amerikanka Jamie koja je sa zaručnikom Chrisom svjedočila napadu. Chris je uzeo kajak i bacio kolut za spašavanje unesrećenom, no 28-godišnjak nije uspio doplivati do njega, navodi The Sun

Hitne su službe cijelu noć tragale za nestalim muškarcem, a njegovo je tijelo pronađeno u subotu ujutro. Nakon napada, vlasti su izdale upozorenje građanima i turistima vezano uz područja u kojima treba izbjegavati plivati.
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Ključne riječi
turist Meksiko krokodil

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