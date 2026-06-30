Digitalne platforme, raj za kriminalne mreže

Riju Bergu bilo je samo 16 godina, kada je jedne nedjelje lani u ožujku izašao iz svoje kuće u Stockholmu. Pozdravio se s majkom jer je s prijateljima išao u teretanu. Trebao se vratiti za nekoliko sati, no to se nikada nije dogodilo. Razlog? Kada je u društvu prijatelja izašao iz teretane, s leđa im je prišla maskirana osoba. Zapucala je po mladićima, jednog je ranila, a drugog ubila. Taj drugi bio je Rio Berg. Istraga koja je uslijedila pokazala je da je počinitelj bio Bergov vršnjak te da je on bio kolateralna žrtva jer se u krivo vrijeme našao na krivom mjestu. No ono što se dogodilo upozorilo je na puno širi problem na koji već dulje vrijeme upozoravaju Europol i Interpol. Počinitelj je, naime, bio dio kriminalnog trenda poznatog kao "nasilje kao usluga". Riječ je o fenomenu koji se, prema upozorenjima stručnjaka, širi Europom poput šumskog požara te u kojem se maloljetnici koriste za počinjenje najtežih kaznenih djela. Ili terorističkih napada. Naime, za ta ih djela regrutiraju kriminalne organizacije koje su iznašle "odličan" način za svoje poslovanje: pričama o boljem životu, slavi ili novcu namame djecu putem interneta te društvenih ili gaming platformi, a onda ih iskoriste da počine zločin. Ponekad i na drugom kraju svijeta. Ako počinitelj i bude uhićen, on o ljudima koji su ga angažirali ne zna ništa.