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VL
Autor
Stjepan Meleš
POBJEDNIK NA BRAZIL

UŽIVO OD 19 Obala Bjelokosti i Norveška bore se za osminu finala Svjetskog prvenstva

FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal
MIKE SEGAR/REUTERS
30.06.2026. u 18:00
Obala Bjelokosti i Norveška sastaju se u američkom Arlingtonu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Susret je na rasporedu od 19 sati po hrvatskom vremenu.
Obala Bjelokosti
0-0
Norveška
1/16 FINALA SP-A U NOGOMETU, 19:00, ARLINGTON, SAD
POBJEDNIK NA BRAZIL

Pobjednik ovoga dvoboja ide na Brazil koji je jučer izbacio Japan.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

Obala Bjelokosti je bila druga u skupini, iza Njemačke, a ispred Ekvadora i Curacaa. Norveška je također bila druga, iza Francuske, a ispred Senegala i Iraka.

Ovo je utakmica 1/16 finala SP-a. Igra se u Arlingtonu s početkom u 19 sati.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje uz nogomet i Svjetsko prvenstvo. Pred nama je susret Obale Bjelokosti i Norveške.

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