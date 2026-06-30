UŽIVO OD 19 Obala Bjelokosti i Norveška bore se za osminu finala Svjetskog prvenstva

PREDIVNA PRIČA

VIDEO Mladenci koji su upali u povorku hrvatskih navijača stižu u Lijepu Našu: 'Imamo najikoničnije fotke s vjenčanja'

Bilo je ludo i definitivno trenutak kojeg ćemo se zauvijek sjećati. Sada nas pokušavaju nagovoriti da dođemo u Hrvatsku, nijedno od nas još nije bilo, i čini se da smo sve bliže tome da bi mogli doći što je ludo