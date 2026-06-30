UŽIVO OD 19 Obala Bjelokosti i Norveška bore se za osminu finala Svjetskog prvenstva

Pobjednik ovoga dvoboja ide na Brazil koji je jučer izbacio Japan.
Obala Bjelokosti je bila druga u skupini, iza Njemačke, a ispred Ekvadora i Curacaa. Norveška je također bila druga, iza Francuske, a ispred Senegala i Iraka.
Ovo je utakmica 1/16 finala SP-a. Igra se u Arlingtonu s početkom u 19 sati.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje uz nogomet i Svjetsko prvenstvo. Pred nama je susret Obale Bjelokosti i Norveške.
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