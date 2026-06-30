Crna Gora sve bliže EU-u, Komisija tvrdi: ‘Stajat će manje od kave’

Ulazak Crne Gore u Europsku uniju stajat će tri milijarde eura u idućem proračunskom razdoblju Unije, priopćila je u utorak Europska komisija. Mala balkanska država, za koju se očekuje da će se bloku pridružiti 2028. godine, nakon što postane punopravna članica imat će pravo na poljoprivredne potpore i regionalna sredstva iz središnjeg proračuna EU-a. To bi svakog poreznog obveznika u Europskoj uniji u idućem proračunskom ciklusu, od 2028. do 2034. godine, stajalo približno jedan euro više, rekao je visoki dužnosnik Europske komisije, kojem je odobrena anonimnost jer nije bio ovlašten javno govoriti. “To je vrlo jeftina šalica kave”, dodao je.

Novi proračun Europske unije, vrijedan dva bilijuna eura, koji će stupiti na snagu početkom 2028. godine, morat će biti povećan kako bi se pokrili troškovi pristupanja novih članica. Komisija je 30. lipnja predstavila financijski prijedlog za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji. Prijedlog sada moraju odobriti države članice EU-a prije početka financijskih pregovora između Bruxellesa i Podgorice. “Današnji paket još je jedan konkretan korak prema budućnosti Crne Gore u našoj Uniji. Pripremamo Crnu Goru, države članice i naše institucije”, izjavila je u priopćenju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Crna Gora, država s oko 600.000 stanovnika koja je status kandidatkinje za članstvo u EU-u stekla 2010. godine, očekuje se kao sljedeća članica Unije do 2028. godine, iako su izgledi da uđe već 1. siječnja te godine, prema riječima dužnosnika, slabi. Njezin doprinos proračunu Europske unije procjenjuje se na 500 milijuna eura u idućih sedam godina. Tijekom cijelog proračunskog ciklusa Komisija procjenjuje da će Crna Gora primiti 277 milijuna eura poljoprivrednih potpora, više od milijardu eura za regionalne isplate i ruralni razvoj te 592 milijuna eura iz fondova za migracije, piše Politico.

Prema procjeni Komisije, domaća poduzeća trebala bi dobiti 523 milijuna eura iz novog industrijskog fonda Unije, Europskog fonda za konkurentnost. Točan iznos ipak je teško predvidjeti jer će se sredstva dodjeljivati natječajno, a ne unaprijed raspoređivati po državama. Ukupno bi Crna Gora iz proračuna trebala primiti 3,1 milijardu eura. Izvršno tijelo Europske unije procjenjuje da će ukupni neto trošak pristupanja, odnosno razlika između uplata i troškova, za sve balkanske zemlje koje teže članstvu u EU-u u idućih sedam godina iznositi osam milijardi eura. Osim Crne Gore, o ulasku u Uniju pregovaraju i njezini regionalni susjedi Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Kosovo.