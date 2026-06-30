Nezapamćen toplinski val u susjedstvu: Padaju povijesni rekordi, uvode se ograničenja vode

Mađarska je u utorak s izmjerenih 42 stupnja Celzija zabilježila novi toplinski rekord, objavila je meteorološka služba, a oboren je prethodni od 41,9°C postavljen 2007. godine. Temperatura je dosegla 42°C u Szécsényju na sjeveru Mađarske blizu slovačke granice, objavio je HungaroMet u videu na Facebooku. "Preliminarni podaci pokazuju da je oboren i nacionalni temperaturni rekord i rekord u glavnom gradu", rekla je meteorologinja Anna Kuntar-Molnar u videu, napominjući da bi temperature još mogle porasti. Temperatura u Budimpešti dosegla je 41°C, čime je oboren rekord u mađarskoj prijestolnici od 40,7°C postavljen 2007. godine, rekla je. Kao i većina Europe, Mađarska doživljava dosad neviđen toplinski val, a od vikenda je na snazi najviša razina upozorenja na vrućinu.

Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje. Više od 120 općina u Mađarskoj uvelo je ograničenja vode tijekom toplinskog vala. Zapadna, središnja i južna Europa prošlog su tjedna bile meta rekordnog toplinskog vala koji je odnio stotine života, a od ovog se tjedna val širi i na istočnu Europu, s rekordima u Mađarskoj i Srbiji.

Crveni meteo-alarm u utorak je na snazi u većem dijelu Srbije, a mjerenja sredinom dana pokazala su 40 stupnjeva u nekoliko gradova - Kikindi, Zrenjaninu i na Paliću, te u Somboru, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici živa na termometru stala je na 38 stupnjeva, a u Beogradu, Valjevu i Kragujevcu izmjereno je 39. Tropska vrućina najmanje se osjetila u gorju, ali je temperatura i na planinama danas vrlo visoka za ovaj period godine - na Kopaoniku je bilo najsvježije - 24 stupnja, na Zlatiboru 27, dok je Crni vrh, na istoku Srbije, danas bilježio čak 31 stupanj. U Sjenici, gradiću na Pešetrskoj visoravni, gdje je zimi temperatura uobičajena i do minus 20 stupnjeva, danas u 15 sati izmjereno je plus 29.

Za razliku od ponedjeljka i oštrih kritika na račun gradske vlasti da nije reagirala na toplinski val, u središtu Beograda i na polazištima javnog gradskog prijevoza danas su parkirane cisterne s pitkom vodom za osvježenje. Mnoge općine diljem Srbije apelirale su da građanstvo vodu troši racionalno i samo za nužne potrebe kako se ne bi ugrozila redovita opskrba svih korisnika tijekom perioda tropskih temperatura. Državni hidrometeorološki zavod upozorio je da se poslije toplinskog vala u srijedu i četvrtak očekuje promjena vremena, lokalno uz kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padalina, jakim i olujnim vjetrom, ponegdje i tučom. U četvrtak je nevrijeme moguće u većini krajeva Srbije, objavio je na svojoj mrežnoj stranici RHMZ.