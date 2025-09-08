Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SPORAZUM O PUŠTANJU TALACA

Trump izdao posljednje upozorenje Hamasu: 'Bit će posljedica ako ne prihvate'

FILE PHOTO: Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
HATEM KHALED/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
08.09.2025.
u 00:15

Izraelski TV kanal N12 News u subotu je izvijestio da je Trump poslao novi prijedlog o primirju Hamasu.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izdao ono što je nazvao svojim "posljednjim upozorenjem" Hamasu, pozivajući palestinsku militantnu skupinu da prihvati sporazum o puštanju talaca iz Gaze.

"Izraelci su prihvatili moje uvjete. Vrijeme je da ih prihvati i Hamas", rekao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Upozorio sam Hamas na posljedice ako ne prihvate. Ovo je moje posljednje upozorenje, neće biti drugog!"

Izraelski TV kanal N12 News u subotu je izvijestio da je Trump poslao novi prijedlog o primirju Hamasu.

Prema sporazumu, Hamas će osloboditi preostalih 48 taoca na prvi dan primirja u zamjenu za tisuće zatočenih Palestinaca u izraelskim zatvorima te ispregovarati kraj rata tijekom primirja u enklavi, prema N12.

Izraelski dužnosnik rekao je da Izrael "ozbiljno razmatra" Trumpov prijedlog, no nije otkrio detalje. 
Ključne riječi
Izrael Donald Trump Hamas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još