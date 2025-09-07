Rusi razbjesnili Trumpa pa prelomio: Otkrio da je spreman na drugu fazu koja se neće svidjeti Putinu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije, što upućuje na mogućnost pojačavanja pritiska na Moskvu ili kupce njezine nafte, uslijed frustracija zbog rata u Ukrajini. Trump je ranije više puta prijetio dodatnim sankcijama, ali je od njih privremeno odustajao kako bi nastavio razgovore. Najnovije izjave sugeriraju zaoštravanje stava, iako američki predsjednik nije precizirao je li donio konačnu odluku niti što bi "druga faza" sankcija obuhvatila.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li spreman na drugu fazu sankcija protiv Rusije, Trump je odgovorio: "Da, jesam." Trump, kako navodi Reuters, pokazuje sve veću frustraciju što mu nije uspjelo zaustaviti borbe u Ukrajini, iako je u početku mandata, preuzimajući dužnost u siječnju, tvrdio da bi rat mogao brzo okončati. Rusija je tijekom protekle noći pokrenula svoj najveći zračni napad rata na Ukrajinu, zapalivši glavnu zgradu vlade u središtu Kijeva i usmrtivši najmanje četiri osobe, među kojima i malu bebu, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su dronovi i rakete ubili četiri osobe i prouzročili štetu na sjeveru, jugu i istoku zemlje, uključujući gradove Zaporižje, Krivij Rih i Odesu, kao i u regijama Sumi i Černihiv.

"Takva ubojstva sada, kada je prava diplomacija već mogla početi davno, namjerni su zločin i produženje rata", rekao je Zelenskij u objavi na X-u, ponovivši apel saveznicima da ojačaju ukrajinsku protuzračnu obranu.

Odmah nakon izlaska sunca, gusti dim mogao se vidjeti kako se diže u vedro plavo nebo s gorućeg gornjeg kata glavne zgrade vlade, koja se nalazi u povijesnoj četvrti Pečerskij u Kijevu, rekli su očevici za Reuters. Drugdje u Kijevu pogođene su i oštećene stambene zgrade, a deseci stanovnika umotanih u deke okupljaju se na ulicama kako bi procijenili štetu na svojim domovima dok se spasioci bore ugasiti plamen. Napad je naglasio rastući pesimizam u Ukrajini i među saveznicima da se rat može uskoro završiti, a ruski predsjednik Vladimir Putin odupire se pozivima na prekid vatre i ohrabren je jačanjem odnosa s Kinom.