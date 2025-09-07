Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVE SANKCIJE?

Rusi razbjesnili Trumpa pa prelomio: Otkrio da je spreman na drugu fazu koja se neće svidjeti Putinu

U.S. President Trump at Joint Base Andrews after attending the FIFA Club World Cup final
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
07.09.2025.
u 20:00

Najnovije izjave sugeriraju zaoštravanje stava, iako američki predsjednik nije precizirao je li donio konačnu odluku niti što bi "druga faza" sankcija obuhvatila.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije, što upućuje na mogućnost pojačavanja pritiska na Moskvu ili kupce njezine nafte, uslijed frustracija zbog rata u Ukrajini. Trump je ranije više puta prijetio dodatnim sankcijama, ali je od njih privremeno odustajao kako bi nastavio razgovore. Najnovije izjave sugeriraju zaoštravanje stava, iako američki predsjednik nije precizirao je li donio konačnu odluku niti što bi "druga faza" sankcija obuhvatila.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li spreman na drugu fazu sankcija protiv Rusije, Trump je odgovorio: "Da, jesam." Trump, kako navodi Reuters, pokazuje sve veću frustraciju što mu nije uspjelo zaustaviti borbe u Ukrajini, iako je u početku mandata, preuzimajući dužnost u siječnju, tvrdio da bi rat mogao brzo okončati. Rusija je tijekom protekle noći pokrenula svoj najveći zračni napad rata na Ukrajinu, zapalivši glavnu zgradu vlade u središtu Kijeva i usmrtivši najmanje četiri osobe, među kojima i malu bebu, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su dronovi i rakete ubili četiri osobe i prouzročili štetu na sjeveru, jugu i istoku zemlje, uključujući gradove Zaporižje, Krivij Rih i Odesu, kao i u regijama Sumi i Černihiv.

"Takva ubojstva sada, kada je prava diplomacija već mogla početi davno, namjerni su zločin i produženje rata", rekao je Zelenskij u objavi na X-u, ponovivši apel saveznicima da ojačaju ukrajinsku protuzračnu obranu.

Odmah nakon izlaska sunca, gusti dim mogao se vidjeti kako se diže u vedro plavo nebo s gorućeg gornjeg kata glavne zgrade vlade, koja se nalazi u povijesnoj četvrti Pečerskij u Kijevu, rekli su očevici za Reuters. Drugdje u Kijevu pogođene su i oštećene stambene zgrade, a deseci stanovnika umotanih u deke okupljaju se na ulicama kako bi procijenili štetu na svojim domovima dok se spasioci bore ugasiti plamen. Napad je naglasio rastući pesimizam u Ukrajini i među saveznicima da se rat može uskoro završiti, a ruski predsjednik Vladimir Putin odupire se pozivima na prekid vatre i ohrabren je jačanjem odnosa s Kinom.

Je li ovo konačan kraj sna o miru? Putin iz Vladivostoka zaprijetio Zapadu: 'Ako se pojave, bit će legitimne mete za uništenje'
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Donald Trump

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Kajman
Kajman
20:30 07.09.2025.

Trump je sada toliko ljut na Putina da mu sljedeći put neće čestitati rođendan.

IG
IgorY
20:42 07.09.2025.

Od sankcija ništa. Sve su u stvari imale kontra efekt. Recimo sve ovo što se sada događa u Njemačkoj je najvećim dijelom rezultat sankcija. Počeli su s Indijom i koji je rezultat ? Još se više okrenula ne samo Rusijiiji već i Kini. Zašto ? Zato što SAD nikome ništa dobro nisu donijele kao niti njihovi slugančići. Jedino što Ameri rade je pokušaj kolonizacije čitavog svijeta. Pročitali su ih i priča je gotova, a nije to počelo sa Trumpom.

GH
Ghollum
20:50 07.09.2025.

Ljutiti Trump sada će Putinu dati pedeset dana da pristane na razgovore sa Zelenskim. Ako to ne učini onda će vidjeti što će dalje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još