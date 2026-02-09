Nova vinarija kruna je našeg rada, a odavno smo nadišli hobi i krenuli u ozbiljan posao

Kada se u Hrvatskoj govori o vinogradima i vinima, spominje se na desetke poznatih vinarija i njihovih vina koja su tijekom godina postala prepoznatljiva među kupcima. Jedna od takvih svakako je i vinarija Josić, smještena u baranjskom selu Zmajevcu, koje je od davnina poznato po vinogradima i kvalitetnim vinima. Zmajevac je naselje u općini Kneževi Vinogradi, koje je izraslo iz rimske kolonije Ad novas, a prvi put se spominje još 1246. godine pod imenom Verusmorth. Pokraj sela, na brijegu Varheđ, postoje ostaci tvrđave. Poznato je i kako je Zmajevac nekad bio grad, a sve do prije stotinjak godina službeno ime mu je bilo Vörösmart.

Danas je Zmajevac naselje koje broji manje od tisuću stanovnika, koji žive u 16 ulica ovog malog i simpatičnog baranjskog naselja. Okolicu ovog naselja karakterizira plodna zemlja, brdašca i surduci idealni za sadnju vinove loze i nastajanje kvalitetnih vina. Svemu tome pogoduje i pogodna klima. Zbog svega toga Baranja se često naziva majkom vina, a Zmajevac njezinom vinskom prijestolnicom.

Zmajevački vinari, kada govore o dalekoj prošlosti, kažu kako su još na tim prostorima i Rimljani sadili vinovu lozu i pravili vina. Spominju i vrijeme Austro-Ugarske, kada se također na tim brdima oko naselja uzgajala vinova loza i pravila se kvalitetna vina. Prema nekim podacima, u to vrijeme bilo je puno više vinograda nego danas, a samim tim proizvodilo se i više vina. Moderna vremena i neke druge stvari dovele su do toga da s dijela poljoprivrednih površina nestanu vinogradi i zasade se ratarske kulture. Međutim, ni to nije utjecalo na to da vina iz Zmajevca budu poznata širom Hrvatske pa i šire. Među svim tim vinima iz Zmajevca ističu se i vina obitelji Josić, koja je prije nekoliko dana svečano otvorila svoju novu vinariju u Zmajevcu i tako potvrdila da je najveća obiteljska vinarija u Baranji.

Vinarija je moderan objekt koji se prostire na površini od 1000 četvornih metara. Riječ je o suvremenom objektu u kojem je postavljena najmodernija vinska oprema. Objekt ispunjava sve zahtjeve jedne male vinarije i građen je planski tako da omogućava daljnje širenje, stvaranje novih vina i proizvoda. Grožđe u objekt ulazi nakon vaganja na digitalnoj vagi, nakon čega se istovara, valja i onda dalje prolazi obradu sve do pakiranja i izlaska iz vinarije upakiranog o bocama s prepoznatljivim vinskim brendovima Vinarije Josić.

Novi pogon, površine 1000 četvornih metara, realiziran je investicijom vrijednom oko 2,5 milijuna eura, od čega je 45 posto financirano sredstvima europskih fondova. Kapacitet vinarije je oko 700.000 litara, s tim da se trenutačna proizvodnja Vinarije Josić kreće oko 300.000 litara. Nova vinarija smještena je uz legendarni podrum iz 1935. godine u samom srcu Zmajevca. Dok stari podrum zadržava autentičnost i kontinuitet tradicije, nova moderna zgrada donosi suvremene enološke standarde, odnosno preciznu kontrolu fermentacije, tehnološku učinkovitost te snažan fokus na očuvanje sortnosti, terroira i prepoznatljivog stila vina Josić.

– Ovo je kruna našega rada kao i želja svakog vinogradara i vinara. Ujedno, to je i veliki izazov koji zahtijeva pojačan trud. To više nije hobi, kao što je bio prije 25 godina kada smo sve započeli i kada nismo ni znali dokle ćemo stići. Sada je to ozbiljno vinogradarstvo, koje zahtijeva i otvaranje novih radnih mjesta. Kada smo nadišli hobi i počeli se ozbiljnije baviti ovim poslom, počeli smo sa zapošljavanjem struke i novih radnika, a sada ćemo to nastaviti – rekao je Damir Josić, koji je jedan od vlasnika obiteljske Vinarije Josić.

Govoreći o novoj vinariji, gdje se na svakom koraku vidi da se radi i modernom objektu, Josić kaže kako s tim projektom dodatno podižu kvalitetu ne samo svojih vina nego i cijele regije, ali i da ujedno otvaraju i nova radna mjesta. Količinu vina koju proizvode već su povećali, a s time planiraju postupno nastaviti i dalje.

– U prosjeku zapošljavamo 42-48 radnika, ovisno o dijelu godine. Trenutačno imamo 45 zaposlenih. U vrijeme berbe zapošljavamo i sezonske radnike. Ipak, naš fokus je na kvaliteti vina. Upravo je kvaliteta ključ s kojim Hrvatska može uspjeti. Mi smo mala zemlja, još uvijek nedovoljno prepoznata u svijetu, pa se moramo boriti kvalitetom i proizvodnjom autohtonih sorti, kojih imamo dosta i sve su više zastupljene – kazao je Josić.

Vinarija Josić s radom je počela 2001. godine kada su imali samo dva zaposlena. Danas imaju 25 hektara vinograda u svojem vlasništvu i oko 25 hektara u kooperaciji. S tih površina nastaje grožđe koje poslije prerade postaje jedan od 14 vinskih brendova vinarije Josić.

– Imamo još niz planova, kao što su daljnje investicije u vinograde i razvoj novih linija vina, čime nastavljamo dugoročnu strategiju rasta temeljenu na kvaliteti, znanju i snažnoj povezanosti s Baranjom. Međutim, ništa ne ide preko noći i sve to što bismo radili traži nove radnike, a to se pokazuje kao ogroman problem. Sve teže pronalazimo radnike, a vinogradarstvo i vinarstvo su posao koji je iznimno težak, zahtjevan i koji ne poznaje “sutra ćemo” ili “nemamo radnika”. Posao se mora odraditi tada i tada jer ako se ne odradi, nastaje šteta. Za sada nekako uspijevamo, ali tako da postavljamo prioritete. Zbog svega toga razmišljamo da u budućnosti zaposlimo strane radnike jer naših domaćih jednostavno nema. Njih nam je “ukrala” Europa jer im može ponuditi ono što ne možemo mi, tako da smo prinuđeni pronaći neki drugi način, a to je zapošljavanje stranih radnika – rekao je Josić.

Isto tako smatra i kako bi država trebala pronaći način da pomogne održavanju vinogradarstva i vinarstva, a posebno sadnju novih hektara vinove loze. Pojašnjava kako su svi oni privatnici i na tržištu, ali i da je sadnja novih vinograda iznimno skupa pa je tako za sadnju deset hektara potrebno oko 500.000 eura. Nakon sadnje treba čekati nekoliko godina da dobijete kvalitetan urod pa potom napraviti vinariju, kupiti svu opremu… Josić kaže kako vinari često iznose svoje probleme u poslovanju, ali da nema povratne informacije pa im se tako čini kao da svi ti prijedlozi, molbe, sugestije i slično ne dolaze do onih do kojih bi trebali doći. Zbog svega toga često se osjećaju kao da su prepušteni sami sebi.

Za vina Vinarije Josić ističe se kako nastaju od autentičnih baranjskih sorti koje sazrijevaju u drevnim vinogradima na Banovoj kosi, gdje se i nalaze njihovi vinogradi. Banovu su kosu stari Rimljani nazivali Zlatnim brdom, po “zlatnoj kapljici”, prirodnom nektaru koji se spravljao od plodova nastalih na njegovim obroncima. U vinariji se proizvodi široka lepeza vrhunskih crvenih i bijelih vina. Iako im nisu u fokusu natjecanja i razne nagrade, vina Josić okrunjena su brojnim zlatnim medaljama za kvalitetu te nagradama za dizajn i originalan pristup opremanju boca vina.

– Kod nastajanja kvalitetnih vina potrebno je voditi računa o svakom detalju. Imamo enologe, tehnologe, agronome, podrumare i sve ostalo, ali najviše gledamo na želje naših kupaca. Isto tako pratimo i trendove u vinarstvu. Ranijih godina moderna su bila ekstraktna i moćnija vina, ali sada kupci žele bijela, pjenušasta, pitka i lepršava vina. Mi gledamo da im to i omogućimo – kaže Josić.

Vinarija Josić ima i svoj vinski podrum, koji je sagrađen još 1935. godine i predstavlja idealan spoj tradicionalnog ambijenta i suvremene tehnologije. Obnovljen je uz poštovanje prema tradiciji i ambijent surduka. Temperatura je u njima, u svako doba godine, za vino idealnih 12 do 15 Celzijevih stupnjeva. Isto tako imaju i svoju kušaonicu vina, koja je smještena tik do restorana Josić. Može se pohvaliti specifičnim interijerom koji je čini mjestom u kojem se osjećate kao da ste u udobnoj baranjskoj dnevnoj sobi. Uz stručno vodstvo i preporuke u njoj možete besplatno kušati sva vina Josić, ali i kupiti vina u kojima ćete uživati nakon povratka vlastitom domu kao uspomenu na jedinstveni baranjski doživljaj ili kao dar dragim osobama i prijateljima.

Važan iskorak u razvoju brenda ostvaren je 2009. godine kada je otvoren restoran Josić, čime Josići započinju sustavno građenje enogastronomske ponude Baranje. Gastronomija vinarije temelji se na suradnji s lokalnim proizvođačima te na autohtonoj kuhinji interpretiranoj kroz suvremeni, promišljeni fusion pristup. Dodatnu vrijednost razvoju restorana donosi i profesionalno usavršavanje Damira Josića, koji je 2020. godine završio školovanje za kuhara i slastičara na prestižnoj Alma Scuola di Cucina u Parmi. Spoj vrhunskih vina i promišljene gastronomije rezultirao je uvrštenjem restorana Josić u vodič Gault&Millau 2025., kao najboljeg restorana Slavonije i Baranje. Restoran je također spoj tradicionalnoga i modernoga te tako osigurava nezaboravan gastronomski doživljaj i iskustvo. U svemu tome važnu ulogu ima i jelovnik restorana, koji je sezonski, ali i koji zadržava neka jela koja kupci često traže. Služe se vina vinarije Josić, ali i neka posebna vina drugih proizvođača. Tu su i slastice, koje se također spravljaju u restoranskoj kuhinji.

– Restoran je tijekom proteklih godina također postao prepoznatljiv u ovom dijelu Hrvatske. Imamo kapacitet od 120 mjesta, ali i situacije kada je i premali za sve goste. U sve većem broju posjeta restoranu veliku ulogu ima i to što je Baranja posljednjih godina postala posjećena turistička destinacija, tako da imamo goste iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Drago nam je da nam se posjetitelji vraćaju, što je vjerojatno dokaz da su zadovoljni i hranom i uslugom – ističe Josić.

Na kraju dodaje i da se s otvaranjem novog proizvodnog pogona dodatno razvija i enoturistička ponuda, koja uključuje organizirane degustacije, vinske večeri, chefs table iskustva i posebne događaje. Vinarija time postaje snažno mjesto susreta vina, gastronomije i lokalne zajednice. Vinarija Josić danas nije samo točka na Zmajevačkoj vinskoj cesti. Ona je dokaz da Baranja nije periferija hrvatske gastronomije, već relevantan i samosvjestan prostor u kojem se prošlost ne čuva pod staklom, nego aktivno pretvara u budućnost.