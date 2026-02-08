Političar objavio fotografiju s Thompsonom: Pogledajte što je poručio

Nakon dva koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, pažnju javnosti privukla je fotografija na kojoj pjevač pozira s političarem Marinom Miletićem. Uz fotografiju, Miletić je priložio i snažnu vjersku poruku:

“Isuse, ti si rekao: ‘Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, nije više ni za što nego da se izbaci van da ju drugi gaze nogama.’ Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi, vodi nas tamo gdje Ti hoćeš. Do onog časa kada nas pozoveš da dođemo k Tebi.”

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su ih pohvalili raznim komentarima.