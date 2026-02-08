Naši Portali
VJERSKA PORUKA PRIVUKLA PAŽNJU

Političar objavio fotografiju s Thompsonom: Pogledajte što je poručio

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.02.2026.
u 18:36

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su ih pohvalili raznim komentarima.

Nakon dva koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, pažnju javnosti privukla je fotografija na kojoj pjevač pozira s političarem Marinom Miletićem. Uz fotografiju, Miletić je priložio i snažnu vjersku poruku:

“Isuse, ti si rekao: ‘Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, nije više ni za što nego da se izbaci van da ju drugi gaze nogama.’ Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi, vodi nas tamo gdje Ti hoćeš. Do onog časa kada nas pozoveš da dođemo k Tebi.”

Rijeka miletić Marko Perković Thompson

LU
Lukeruk
19:09 08.02.2026.

Thompson uništava crvenu bandu

LE
lector2corrector
19:09 08.02.2026.

Mogli ste nas podsjetiti tko je onaj u bijelom pokraj Pere Ložača?

FE
felis29
19:48 08.02.2026.

Tonson? Hahaha vi ste svi isti od Triglava do Vardara

