Prometna katastrofa u Bavarskoj: Lančani sudar 11 vozila stvorio 15 kilometara dug zastoj

Na autocesti A8 danas ujutro, tijekom jutarnje prometne špice prema Münchenu, dogodio se lančani sudar u kojem je sudjelovalo više vozila. Glasnogovornica prometne policije izvijestila je da je u prvom naletu sudara kod mjesta Bergkirchen u okrugu Dachau sudjelovalo osam automobila. Zbog početnog sudara nastao je dug prometni zastoj, u kojem su kasnije zabilježena još tri manja sudara, dodala je glasnogovornica. Autocesta je zbog toga bila zatvorena nekoliko sati, piše Fenix.

Nesreća se dogodila oko 6:40 sati. "Vozilo ispred moralo je naglo zakočiti. Ostali vozači, koji nisu držali dovoljan razmak, nisu uspjeli pravovremeno reagirati", objasnila je glasnogovornica. U lančanom sudaru četiri osobe su zadobile lakše ozljede, od kojih su tri prevezene u bolnicu radi dodatnih pregleda. Šest vozila bilo je toliko oštećeno da ih je trebalo ukloniti pomoću dizalice i specijalnih vozila. "Autocestu A8 prema Münchenu morali smo privremeno zatvoriti", dodala je glasnogovornica. Zastoj je dosegao približno 15 kilometara.

U nastalom prometnom zastoju dogodila su se još tri manja sudara, no u njima je zabilježena samo manja materijalna šteta. Autocesta je ponovno otvorena za promet u 8:45 sati, a zbog gustog prometa, kolone su se postupno razriješile tek oko 10:30 sati, prema podacima ADAC-a. Prometni stručnjaci napominju da je situacija sada u potpunosti stabilizirana.