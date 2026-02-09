Sud donio nepravomoćnu odluku: 'Isplatite inkluzivni dodatak obiteljima preminulih', Piletić podnio žalbu

Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu koja obvezuje sustav socijalne skrbi da nastavi postupke za građane koji su podnijeli zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminuli prije donošenja rješenja, piše Jutarnji list. Sud je utvrdio da, ako se u postumnom procesu utvrdi da je pokojnik imao pravo na dodatak, nasljednicima će biti isplaćeni svi zaostatci od trenutka podnošenja zahtjeva do smrti. Ova odluka pomaže obiteljima preminulih koji su zbog tromosti sustava čekali mjesecima, a neki, poput onkoloških bolesnika, nisu dočekali isplatu.

U obrazloženju, sud je naglasio da sustav socijalne skrbi profitira od vlastitog kršenja zakonskih rokova. Do sredine siječnja 2024. godine, Upravni sud zaprimio je 226 tužbi, a postupak je odlučen u jednom oglednom predmetu. Sud je u ovom predmetu poništio obustavu postupka koju je Ministarstvo socijalne politike donijelo nakon smrti L. Đ., koji je podnio zahtjev za dodatak, ali je preminuo prije donošenja rješenja.

Presuda, koju je donio predsjednik suda Tomislav Krušlin, ukazuje na to da je smrt podnositelja zahtjeva samo administrativna prepreka, jer se postupci mogu nastaviti temeljem medicinske dokumentacije. Sud je odbacio argumente Ministarstva da su nasljednici trebali podnijeti žalbu zbog „šutnje administracije“ te istaknuo da građani imaju pravo na odluku u zakonskom roku. Ako postupak bude nastavljen, supruzi pokojnog L. Đ. bit će isplaćeni svi zaostali iznosi.

Presuda predstavlja pobjedu za obitelji preminulih, dok se očekuje reakcija Ministarstva socijalne politike. Također, više od 100.000 osoba još uvijek čeka odluku o inkluzivnom dodatku, koji iznosi od 138 do 720 eura mjesečno, a presuda utječe na prava mnogih korisnika socijalne skrbi.

Kako piše Jutranji list Ministarstvo socijalne politike na čelu s Marinom Piletićem uložilo je žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu koja se odnosi na pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka. Iako su stručnjaci i predstavnici udruga upozoravali da je Ministarstvo pogriješilo te su mnogi očekivali prihvaćanje prvostupanjske presude i ispravljanje nepravde prema tisućama obitelji, to se nije dogodilo. Prema podacima iz sudskog spisa, žalba Visokom upravnom sudu podnesena je još 2. veljače.