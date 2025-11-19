Naši Portali
NEPOŠTOVANJE IMIGRANATA

Papa Lav oštro prozvao Trumpovu politiku prema imigrantima: 'Ponašanje bez poštovanja'

Pope Leo XIV attends a lunch with poor people in Paul VI Hall at the Vatican
Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/2
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
19.11.2025.
u 02:00

Novinar je u utorak pitao Lava o izjavi Američke katoličke biskupske konferencije od 13. studenog, koja je kritizirala politiku Trumpove administracije i pozvala na "značajnu imigracijsku reformu".

Papa Lav u utorak je ponovio svoju kritiku tvrdokorne antiimigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da se administracija prema strancima koji žive u Sjedinjenim Državama odnosi na način koji je "iznimno pun nepoštovanja".

Obraćajući se novinarima u Castel Gandolfu, svojoj rezidenciji izvan Rima, papa je pozvao ljude u SAD-u "da traže načine da se prema ljudima postupa humano, da se prema ljudima postupa s dostojanstvom koje imaju".

Lav, prvi američki papa, izrazio je svoje neodobravanje ciljanja imigranata od strane Trumpove administracije sve oštrijim riječima posljednjih tjedana. U rujnu je njihov tretman nazvao "nehumanim", što je izazvalo žestoke reakcije nekih istaknutih konzervativnih katolika.

Novinar je u utorak pitao Lava o izjavi Američke katoličke biskupske konferencije od 13. studenog, koja je kritizirala politiku Trumpove administracije i pozvala na "značajnu imigracijsku reformu".

"To je vrlo važna izjava", rekao je papa. „Samo bih pozvao sve ljude u Sjedinjenim Državama da ih poslušaju.“ Rekao je da pojedine zemlje imaju pravo nadzirati svoje granice, ali da mnogi imigranti u SAD-u „žive dobre živote“ i da se prema njima postupa „na način koji je, blago rečeno, iznimno pun nepoštovanja“.

Ključne riječi
migranti Trump papa Lav XIV.

