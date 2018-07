Trilj – kolijevka nogometa: nogomet se vraća kući, u Hrvatsku

Engleska nogometna reprezentacija prije polufinala najavljivala je da se “nogomet vraća kući”, ali nakon grandiozne pobjede vatrenih morali su se pomiriti s činjenicom da to ipak neće biti tako.

No, skupina entuzijasta iz Cetinske krajine tvrdi sasvim suprotno. Oni, naime, kažu da se nogomet uistinu vraća kući, ali u svoj pravi dom – Hrvatsku. U svojoj poznatoj uzrečici Englezi su aludirali na to da su oni nacija koja je izmislila nogomet, no Sportska udruga Gaz iz Trilja ima još ponešto za reći na tu temu.



– Igra loptom nalik nogometu igrala se na ovim prostorima još prije 2000 godina. Ideja je originalno stigla od ilirskog plemena Delmata, a svojim ju je dolaskom preuzela rimska vojska. Rimljani su je onda ovdje redovito igrali sa sinovima uglednika – govori Boris Grubišić-Čabo, predsjednik Sportske udruge Gaz.

Njegova priča potkrijepljena je arheološkim pronalaskom u mjestu Gardunu pokraj Trilja. Tamo je nađena nadgrobna ploča iz rimskog doba na kojoj je prikazan portret dječaka Gaja Liberija s loptom u ruci. Na spomeniku, koji je naknadno uzidan u jednu zgradu u Sinju, jasno se vidi lopta sastavljena od 28 šesterostrukih dijelova, najvjerojatnije šivanih od komadića kože, a neodoljivo podsjeća na današnju nogometnu loptu.

Da je riječ o prvom spomeniku posvećenom igranju nogometa u svijetu, priznala je i Međunarodna nogometna federacija Fifa. Ona je u svojem službenom glasniku “FIFA News” pisala o ovom otkriću arheologa amatera Josipa Bepa Britvića te o autentičnosti spomenika. U 71. broju iz 1969. godine na naslovnici tog časopisa stoji naslov “Arheologija i nogomet” i prikazana je pronađena nadgrobna ploča.

Riječ je o spomeniku koji je visok 113 te širok 46 centimetra. Izrađen je od vapnenca, a na njegovu donjem dijelu nalazi se natpis s podacima o pokojniku te kratka posmrtna poruka. U srednjem dijelu nalazi se ornamentima uokviren okrugli medaljon s prikazom dječaka, a gornji dio spomenika završava ukrasima, odnosno prikazima velike vaze s dvije ručke, delfina i meduze.

– Da je nogomet originalno ilirska ideja, potvrđuje činjenica da nigdje na prostoru Rimskog Carstva, osim na Gardunu, nije pronađen nikakav uzorak ili lik povezan s ovom igrom – ističe prvi čovjek Gaza, sportske udruge koja je 2000. godine pokrenula tradiciju oživljavanja igranja utakmice između Delmata i Rimljana. Na temelju zapisa iz toga doba rekonstruirali su pravila “antičkog starorimskog nogometa” te se od tada svakog kolovoza u Cetinskoj krajini okupljaju ekipe koje odmjeravaju snage u ovoj neobičnoj igri.

– Daleko je to od današnjih pravila nogometa, ali vidi se jasna poveznica s najvažnijom sporednom stvari na svijetu – ističe Boris Grubišić-Čabo te dodaje da jednu ekipu čini od šest do devet igrača, a važan element je kostimiranje. Tako na njihovim utakmicama sudjeluju i vojnici te gladijatori, ali i sam car Dioklecijan.