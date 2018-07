Iz Rusije stigla sjajna vijest koja će razveseliti sve u Hrvatskoj: 'To je nevjerojatno'

Hrvatski nogometaši odradili su posljednji trening uoči sutrašnjeg finala Svjetskog prvenstva. Naši junaci sutra će u 17 sati na stadionu Lužnjiki u Moskvi odmjeriti snage s Francuzima.

Ono što nas sve zanima uoči tog susreta jest stanje naših nogometaša. Bilo je tu i ozlijeđenih igrača, nagomilao se umor jer smo tri utakmice zaredom igrali po 120 minuta...

>>Pogledajte kako izgleda na treningu vatrenih

[video: 25867 / ]

No, fenomenalna vijest stigla je za sve nas iz Rusije. Na treningu u Moskvi prisustvovali su baš svi naši igrači i svi su radili normalno, što znači da ćemo zaigrati u kompletnom sastavu.

- To je nevjerojatna vijest, to je zaista sjajno, rekao je za HTV Stipe Pletikosa pa dodao:

- Vjerujem da će svi igrati u toj utakmici koja je najveća koju možeš igrati u karijeri.

Dalić je na današnjoj konferenciji istaknuo da ima toliko dobar odnos s igračima da je siguran da bi mu netko tko nije 100 posto spreman to rekao prije početka susreta. To on od njih i očekuje, žele da budu pošteni do kraja.

Ako sve do sutra u 17 sati bude u redu, na travnjak bi trebali istrčati:

Subašić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivarić, Brozović, Rakitić, Rebić, Modrić, Perišić, Mandžukić.