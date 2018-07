O Subašićevom potezu još se priča: 'To je najbolja obrana SP-a'

Hrvatska je pobijedila Englesku 2:1 i tako izborila finale Svjetskog prvenstva gdje nas u nedjelju čeka Francuska.

No, tko zna kako bi završila naša polufinalna utakmica protiv Tri lava da Danijel Subašić kod 1:0 nije skinuo nevjerojatni zicer Harryju Kaneu.

Napadač Engleske sjurio se prema, Subašić mu je skinuo prvi udarac, no lopta se opet odbila Kaneu koji je ovog puta bio na metar od gola iskosa s lijeve strane. Opalio je napadač Tottenhama, no požrtvovni Subašić je uklizao i udarac odbio u vratnicu, nakon čega se lopta odbila u gol aut.

They say is was a mistake from @HKane but the true is that save from @SubasicDanijel was the best save of all @FIFAWorldCup pic.twitter.com/QDcD7tMi1M