Modrić: I da to znam, ne bih vam rekao! Dalić: Idemo uživati, pa što Bog da

Jedan dan ostao je do velikog finala Svjetskog prvenstva u Moskvi gdje će Hrvatska igrati protiv Francuske.

Tu najveću utakmicu u povijesti hrvatskog nogometa najavili su iz Moskve izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

Odmah prvo pitanje iznenadilo je Luku, jer je novinara zanimalo što kaže na to je li mu je visina bila hendikep.

- Iskreno nemam ništa reći, da nikad nisam sumnjao u sebe, što drugi jesu, što je bilo svakavih priča, uvijek sam vjerovao da mogu biti ovdje. Dokaz sam da ne moraš biti ogroman da igraš nogomet - započeo je Luka.

Najbolji igrač SP-a?

- Fokusiran sam na uspjeh reprezentacije, lijepo da me spominju u kontekstu Zlatne lopte. No, najbitnije je da sutra osvojimo Svjetsko prvenstvo, pa ćemo vidjeti. Individualne stvari mi nisu prioritet.

Utjecaj Dalića na momčad?

- U finalu smo Svjetskog prvenstva, toliki je utjecaj izbornika na ovo, došao je u teškom trenutku, u toj prvoj utakmici kroz priču nam je pokušao dati samopouzdanjem i u tome je uspio. Srećom ta prva utakmica protiv Grčke je odlično završila, pa je došla Ukrajina i utakmice koje su nas odvele u Rusiji. Najviše nam se sviđa njegova iskrenost i pristup prema igraču. Pokazao je veličinu ne samo kao trener, ne kao osoba.

Potres u Hrvatskoj u slučaju pobjede?

- To nas veseli, vidimo samo djelić onog što je u Hrvatskoj. Ponosni smo što smo hrvatski narod učinili sretnim, narod je zaboravio na sve nedaće, žive sretno, nema sumnje, da pobijedimo ili izgubimo, bit će potres u Hrvatskoj. Bit će sigurno četiri milijuna ljudi na ulicama, u slavlju bi mogli nadmašiti Brazil i Argentinu - rekao je Dalić.

Lukina tajna uspjeha.

- Prošao sam dosta toga u životu, najvažnije je da se nikad ne predaješ, vjeruješ u sebe. Ima uspona i padova, no uvijek treba vjerovati u sebe. Treba se boriti za svoje snove, to me uvijek vodilo - rekao je Modrić.

Problemi s ozljedama?

- Sutra je finale SP-a, igrači znaju što je to. Jedna stvar me veseli što će naši igrači reći ako nisu spremni. Znaju koliki je ulog, ali ako neće moći dati sve od sebe, oni će to nama na sastanku reći. Nismo riskirali na treningu, jer nemamo što trenirati. Sve znamo, nama je potrebna relaksacija. Nadamo se da će svi biti spremni, a ako neće, imamo na klupi dobre igrače koji su spremni uskočiti - istaknuo je Dalić.

Sprema li Luka poruku za igrače uoči finala?

- Vidjet ćemo, kako mi dođe, nije mi da smišljam govore. Kažem što osjećam u tom trenutku, vidjet ćemo što će mi doći sutra. Emotivno će sigurno biti prije izlaska, no emocije moramo ostaviti sa strane i dati sve od sebe - kaže Modrić.

Dalić je dobio pitanje o odnosu s igračima.

- Između nas vlada veliki respekt, ja hoću s njima biti prijatelj, jer to je jedini način za uspjeh. Ja sam taj koji donosi odluke, no odnos je odličan, nema tu mjesta za loše tonove. Mi smo došli napraviti rezultat, ja njih respektiram, oni mene, i naš odnos je jako iskren. Ja nijednu odluku ne donosim, a da ne razgovaram s igračima. Da li je to trajno rješenje, ne znam, vidjet ćemo.

Šveđane je zanimalo hoće li vatreni pobjedu posvetiti Ivanu Turini.

- S Ivanom sam puno toga prošao u Dinamu, i ne samo da ću pobjedu posvetiti njemu, nego svima u Hrvatskoj. Imamo priliku da napravimo nešto nestvarno i naravno da ćemo pobjedu posvetiti Ivanu, kao i svima drugima.

Priprema za utakmicu.

- Nema nikakav poseban način priprema za ovu utakmicu, svako se priprema individualno. Ne treba ništa mijenjati, treba biti opušten i pripremati se za utakmicu. Ne treba raditi ništa spektakularno - rekao je Modrić koji se osvrnuo i na Đokovića.

- Gledali smo sinoć Noleta, gledat ćemo i danas. Velika podrška i njemu. Hvala njemu na svim lijepim riječima koje je uputio. Kako on želi sreću nama, tako i njima.

Zašto je Mandžukić tako poseban, zanimalo je novinare.

- On je sjajan igrač, što govori i njegova karijera. Daje sve od sebe: Nakon SAD-a smo razgovarali i ja sam mu rekao da je on tu prvi napadač. S njim trener nema nikakvih problema. Bitna je karika, jer je prva linija obrane. A još i zabija golove. Svaki trener mora imati takvog igrača, i što je najvažnije, Mario uživa, daje sve za Hrvatsku i nadam se da će tako biti i sutra - rekao je Dalić, dok je Modrić dodao:

- Slažem se s izbornikom. Njegova igračka kvalitetna je neupitna, a njegova borba daje dodatni motiv suigračima, da daju dodatni motiv. Drago mi je da je zabio gol koji nas je odveo u finalu. Ako Bog da, neka i sutra jedan zabio.

Tradicija?

- Ja ne polažem puno u statistiku, tradiciju, sutra je finale. Mi smo došli da uživamo u trenutku i da damo svoj maksimum. Cijeli svijet će gledati Hrvatsku i većina njih će navijati za Hrvatsku, to je nama bitno. Nema ljepšeg trenutka u karijeri igrača i trenera, kao što je sutrašnji, a mi smo si ga priuštili, i mi ćemo biti sretni i ponosni. Ovi igrači imali su puno problema, bili kažnjeni, igrali bez navijača, no sve su to prošli. Sutra se idemo baciti na glavu, pa što dragi Bog da - rekao je Dalić, dok je Modrić istaknuo:

- Ne volim se vraćati na te teme, trebamo gledati naprijed.

Francuska je bila potencijalni protivnik u osmini finala, sada nas čeka u finalu

- Nama je osmina finala bila najteža utakmica. Tu je bio grč kod nas. Ovo sad nema nikakvih pritisaka, opterećenja, nit ću ih ja staviti pred igrače. Nek' igraju nogomet, opušteni i nek ' ne dopuste da ih neke druge stvari sputavaju. Svaka čast našim igračima koji su osvajali Ligu prvaka, ali ovo je veća utakmica. Ako bude trofej, nitko ponosniji od nas. Ako ne bude, stisnut ćemo ruku protivniku, život ide dalje - zaključio je Dalić.

