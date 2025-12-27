Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić: Mladi pate zbog nesigurne budućnosti, društvenih mreža...

O pogoršanom mentalnom zdravlju mladih govori se od početka pandemije, a sudeći po listama čekanja kod psihologa i psihijatara te učestalom nasilju u školama i na ulici u kojem sudjeluju djeca i adolescenti, nameće se zaključak da je situacija danas i gora. O tome što se događa s mladima razgovarali smo s dr. sc. Gordanom Kuterovac Jagodić, redovitom profesoricom na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.



Tijekom pandemije porastao je broj mladih s dijagnozama anksioznosti i depresije. Kakva je ta slika danas?