POGORŠANO MENTALNO ZDRAVLJE MLADIH

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić: Mladi pate zbog nesigurne budućnosti, društvenih mreža...

storyeditor/2025-12-26/PXL_290925_139320958.jpg
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Nataša Vlašić-Smrekar
27.12.2025.
u 11:43

Njihovo mentalno zdravlje rezultat je ne samo pandemijskih posljedica i socijalne izolacije, nego i intenzivnog utjecaja digitalnih medija i društvenih mreža, rastućih obrazovnih i egzistencijalnih pritisaka, osjećaja nesigurne i nepredvidive budućnosti

O pogoršanom mentalnom zdravlju mladih govori se od početka pandemije, a sudeći po listama čekanja kod psihologa i psihijatara te učestalom nasilju u školama i na ulici u kojem sudjeluju djeca i adolescenti, nameće se zaključak da je situacija danas i gora. O tome što se događa s mladima razgovarali smo s dr. sc. Gordanom Kuterovac Jagodić, redovitom profesoricom na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom pandemije porastao je broj mladih s dijagnozama anksioznosti i depresije. Kakva je ta slika danas?

Ključne riječi
gordana kuterovac jagodić anksioznost depresija egzistencija mladi mentalno zdravlje

