Tribina o spolu i rodu otkazana zbog prijetnji?

Zbog političkih konotacija, barem je tako službeno objašnjeno, otkazana je tribina “Aporije psihe: psihologija identiteta – pitanja roda i spola” koja se jučer trebala održati na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Na tribini u organizaciji Hrvatskog bioetičkog društva i suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku trebale su gostovati profesorice s Odsjeka za psihologiju Nataša Jokić Begić i Željka Kamenov, filozofkinja Ana Maskalan s Instituta za društvena istraživanja te jedna transrodna osoba.

Iako se u pozivnici isticalo da je domaći medijski i javni prostor posljednjih mjeseci zatrovan debatama o “čuvenoj” Istanbulskoj konvenciji i pitanjima roda i spola koja iz nje navodno izviru te da su fenomeni identiteta, roda i spola zakriveni osobnim ideološkim izborima pa temu treba usmjeriti psihologijskom i filozofijskom rezoniranju, od toga se odustalo. Organizatori su uz ispriku zbog otkazivanja naveli da su zbog trenutačnih širih društvenih zbivanja od same najave tribine intenzivno joj pripisivane političke konotacije i psihoze, koje su htjeli izbjeći. Stoga su odlučili “da efekte pogrešno shvaćenih namjera ne žele potencirati te da racionalni dijalog žele očuvati na način na koji su to do sada radili”.

– Zaista ne znam zašto je otkazana tribina. Zajedno s kolegicama koje smo trebale biti predavači dobila sam obavijest da je tribina otkazana zbog dobivenih mailova i potencijalne opasnosti od opstrukcije. Mi smo samo obaviješteni o otkazivanju iako, da se nas pitalo, tribina bi bila održana. Ali nije – kazala nam je Nataša Jokić Begić.