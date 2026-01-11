Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZIMSKI UDAR

Snježni val zahvatio Hrvatsku, meteorolozi upozoravaju: 'Ovo nije povratak prave zime'

Prvi ovogodišnji snijeg u Bjelovaru
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
11.01.2026.
u 12:56

Vrijeme se danas, upozoravaju stručnjaci, mijenja brže nego što smo navikli, a posljedice tih promjena sve češće osjećamo i u Hrvatskoj.

Početak ovog tjedna u Hrvatskoj je obilježio snažan prodor zime kakav nismo dugo doživjeli. Snijeg je zabijelio velik dio zemlje, temperature su se spuštale duboko ispod ništice, a jutra su donijela izražene minuse, osobito u unutrašnjosti. Iako se mnogima činilo da nam se napokon vratila “ona prava zima”, meteorolozi upozoravaju da je riječ o kratkotrajnom hladnom valu, a ne o povratku nekadašnjih zimskih obrazaca.

Kako prenosi HRT, o naglim vremenskim promjenama, ekstremima i klimatskim trendovima govorilo se u emisiji Studio 4, gdje su gostovali voditelj Službe za vremensku analizu i verifikaciju DHMZ-a Tomislav Kozrić te klimatolog, akademik Mirko Orlić. Vrijeme se danas, upozoravaju stručnjaci, mijenja brže nego što smo navikli, a posljedice tih promjena sve češće osjećamo i u Hrvatskoj. Iako nas je posljednjih dana iznenadio prodor prave, gotovo “starinske” zime sa snijegom i niskim temperaturama, znanstvenici ističu da su takve epizode sve rjeđe.

-  Ako gledamo Zagreb kao primjer, temperature oko minus 15 stupnjeva zadnji smo put zabilježili 2018. godine, a količine snijega kakve smo vidjeli podsjećaju na 2013., kada je grad bio doslovno zameten - rekao je Kozarić, kako navodi HRT. Dodao je kako unatoč ovakvim hladnim prodorima dugoročni trend ostaje jasan.

- U kontekstu globalnog zatopljenja hladni valovi se i dalje događaju, ali toplija razdoblja su sve češća, snijega je manje, a kiša češća. To je ono što danas nazivamo novom normalnom zimom - istaknuo je. Akademik Orlić objasnio je da na vremenske prilike trenutačno snažno utječe nekoliko globalnih procesa. Prvi je, kaže, globalno zatopljenje koje nije jednako raspoređeno.

- Polarni krajevi zagrijavaju se znatno brže od ekvatora, što dovodi do promjena u atmosferskoj cirkulaciji - pojasnio je. Drugi važan čimbenik je La Niña, pojava neuobičajeno hladne morske vode u Tihom oceanu.

- Imamo El Niño kao ekstrem topline i La Niñu kao ekstrem hladnoće. Kada se ti globalni utjecaji poklope s atmosferskim valovima, dolazi do naglih i izraženih promjena vremena - od jakih zahlađenja do neuobičajenih toplinskih valova – rekao je Orlić za HRT. Na takvoj “pozornici”, dodaje, zatim djeluju ciklone i anticiklone koje u konačnici oblikuju vrijeme kakvo svakodnevno osjećamo.

FOTO Hrvatska okovana ledom: Debeli minusi diljem zemlje, ali ovi prizori ostavljaju bez daha
Prvi ovogodišnji snijeg u Bjelovaru
1/37

Prema podacima DHMZ-a, vremenske prilike posljednjih dana u većem dijelu Hrvatske značajno su odstupale od klimatološkog prosjeka. - U odnosu na referentno razdoblje od 1991. do 2020. godine, temperature su u većini zemlje bile niže za jedan do čak tri stupnja - naveo je Kozarić. Iznimka je krajnji jug Hrvatske, gdje su temperature bile iznad prosjeka za početak siječnja. Uz hladnoću, važnu ulogu imala je i oborina. Ciklone su, kako je objašnjeno, povukle vlagu sa Sredozemlja, a sudar s vrlo hladnom zračnom masom nad srednjom Europom rezultirao je snijegom - pojavom koja je u hrvatskim zimama sve rjeđa, osobito u nizinskim krajevima.

Govoreći o dugoročnim promjenama klime, Orlić je upozorio da se najveći dio topline ne zadržava u zraku, već u morima. - Od ukupne topline koja se zadrži zbog efekta staklenika, samo deset posto ostaje u atmosferi, dok čak 90 posto završi u oceanima - istaknuo je. Posebno se pritom izdvaja Sredozemno more, koje se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka te se sve češće opisuje kao klimatska vruća točka.

-  Prosječna stopa zagrijavanja oceana iznosi oko 0,015 stupnjeva godišnje. To zvuči malo, ali kroz nekoliko desetljeća znači i do dva stupnja više. Nekada je ljetna temperatura mora bila oko 25 stupnjeva, danas su 27 stupnjeva postala uobičajena - rekao je Orlić. I dok su minusi obilježili početak tjedna, promjena vremena već je na vidiku. Kako navodi HRT, očekuje nas još jedno vrlo hladno jutro, mjestimice s temperaturama do -15 stupnjeva, no već od utorka slijedi postupno zatopljenje.
Ključne riječi
meteorolog vremenska prognoza snijeg zima

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!