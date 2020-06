Treba zabraniti predizborne koalicije i uvesti online glasanje

Kirurg i traumatolog Vladimir Šišljagić četiri je puta biran u Sabor, u dva mandata bio je župan Osječko-baranjske županije, a svojedobno i dogradonačelnik Osijeka. Bio je predsjednik HDSSB-a, s kojim se razišao, a sada, nakon trogodišnje stanke, izlazi na parlamentarne izbore kao čelnik novoosnovane regionalne političke stranke Snaga Slavonije i Baranje.

Niste novo političko lice, ali ste nova opcija, što novo nudite?

Kada bih nudio nešto novo, značilo bi to da sam se potpuno promijenio kao osoba. Moja su politička uvjerenja ostala praktički ista. Regionalna smo stranka u Slavoniji i Baranji, no svjesni smo da se odluke i zakoni donose u Zagrebu. Cilj nam je da postanemo parlamentarna stranka.

Koje je vaše rješenje za Slavoniju i Baranju?

Promijeniti vlast i prekinuti monopol HDZ-a i SDP-a, koji se izmjenjuju, a zato moramo potaknuti građane da iziđu na birališta. HDZ je na vlasti zahvaljujući glasovima samo 18,1 posto birača. Po anketama, opet će izlaznost biti oko 55 posto, a to je stranačka mašinerija HDZ-a i SDP-a. I zato se ne mijenja izborni zakon, a to je nužno, počevši od nepravednih izbornih jedinica. Uz to, suludo je govoriti da se ne može uvesti dopisno i elektroničko glasanje. Ako postoji objektivan razlog da se ne uvede elektroničko glasovanje, uz koje bi izlaznost sigurno bila 80 posto, onda smo jako zaostali.

Niste razmišljali o izlasku na izbore u koaliciji, ili nije bilo ponuda?

Bilo je korektnih ponuda političkih stranaka i koalicija koje binam, vjerujem, osigurale status parlamentarne stranke. Odbili smo ih jer je temeljno političko stajalište i uvjerenje Snage SiB da političke stranke na izbore trebaju izići samostalno. Štoviše, da predizborne koalicije zakonom treba zabraniti.

Zabranili biste, dakle, predizborne koalicije?

Tako je. Pokazuje se i sada da su to interesne koalicije i da je u pitanju žestoka borba političkih gladijatora za vlast. Uz to, zalažemo se za promjenu izbornog zakona, da se omoguće biračima tri preferencijalna glasa, snizi izborni prag na tri posto i onemogući D’Hondtovo pribrajanje glasova i poklanjanje mandata relativnim pobjednicima izbora.

Pravosuđe se često ističe kao bolna točka. Kako ga reformirati?

Nedopustiva pojava i rast korupcijskih djela u vrhu državne vlasti, politički inicirani kazneni progoni, dugotrajni sudski sporovi i još čudnije presude te neujednačena sudska praksa doveli su do toga da građani s razlogom nemaju povjerenja u hrvatsko pravosuđe. Tim više što se čelni ljudi pravosuđa imenuju stranačkom voljom. Vladajuća stranka odlučuje o izboru glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća koje imenuje sve suce u Hrvatskoj. Kako to pravosuđe može biti neovisno o politici i gdje je ta trodioba vlasti? Toga nema, i zato ljudi odlaze preko granice.

Koji je vaš program za poljoprivredu?

Vladajuće političke elite u proteklih 30 godina nisu osmislile kvalitetnu i dugoročnu strategiju razvoja poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije. Zakup i koncesiju državnog poljoprivrednog zemljišta prilagodile su odabranim i podobnim pojedincima i koncernima dijeleći im izdašne novčane potpore za svaki hektar poklonjenog zemljišta, omogućile su i stimulirale uvoz jeftine i nekvalitetne hrane – mesa, mlijeka, voća, povrća…Brojni OPG-ovi i farme su uništeni, hrvatski seljak doveden je na rub siromaštva, a Slavonija i Baranja postale su jedna od najsiromašnijih regija u Europskoj uniji. Snaga SiB traži radikalne promjene: prodaja plodnih poljoprivrednih površina strancima je nedopustiva, zemlja mora ostati u vlasništvu domaćih poljoprivrednih proizvođača. Državno poljoprivredno zemljište mora se bez odgađanja prenijeti u vlasništvo općina i gradova koji će bez beskonačnih administrativnih prepiski s državnom administracijom, zakupom i koncesijom raspodijeliti poljoprivredne površine onima koji ih zaista i obrađuju...