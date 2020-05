Kako će se voditi bitka za Slavoniju: Penava ide na Zdravka Marića i Freda Matića

Poslije tjedana, pa i mjeseci, najavljivanja o mogućem napuštanju stranke gradonačelnik Vukovara Ivan Penava jučer je i službeno napustio HDZ. Učinili su to i svi vukovarski gradski vijećnici, predsjednici temeljnih ogranaka, ali i predsjednik GO HDZ-a Damir Barna, koji je i dožupan Vukovarsko-srijemske županije, tajnik gradske organizacije, predsjednik Gradskog vijeća Tomislav Šota, zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić, dvoje županijskih pročelnika, nekoliko gradskih pročelnika...

Taj će udar svakako uzdrmati ne samo HDZ u Vukovarsko – srijemskoj županiji nego i HDZ na razini cijele Hrvatske. O razlozima napuštanja HDZ-a Penava je rekao kako su to neprocesuiranje ratnih zločina, gospodarski razlozi i činjenica da se Vukovar koristi samo za marketinške svrhe te popis stanovništva gdje je, kako je istakao, došlo do političke trgovine HDZ-a i SDSS-a.

– Ovo je za nas izuzetno težak i emotivan trenutak. Napuštamo HDZ. To nam nije drago i mrzimo činjenicu da smo bili prisiljeni na tu dvojbu, izbor između temeljnih vrijednosti, ljudskih vrijednosti i stranačke poslušnosti i stege, odabrati, naravno, ovo prvo. Stojimo čvrsto iza svojih stavova, kako smo to činili i prvog dana, a one koji to ne mogu razumjeti molim za oprost jer smo uvjereni da sve ovo činimo iz ispravnih razloga. HDZ je odlučio nastaviti sramotnu šutnju kao i proteklih 29 godina, okrenuo je leđa Vukovaru i tim činom pregazio vrijednosti žrtava, stoga se svi mi ovdje zahvaljujemo na suradnji i krećemo svojim putem. Jer, podsjećam, ovo je ipak grad heroja, i naša je dužnost ostati uspravnima zbog njih i zbog generacija koje trebaju doći. Ne samo da su okrenuli leđa i nastavili sa sramotnom šutnjom nego su i tražili od nas da te teme pustimo i prepustimo zaboravu – rekao je Penava.

Video - Penava objavio da napušta HDZ

Pavliček uz Penavu

Kako su sada već bivši članovi HDZ-a najavili, oni kreću u osnivanju svoje neovisne političke opcije koja će se na izborima, najvjerojatnije, pridružiti listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Prema neslužbenim informacijama, Penava bi na toj listi trebao biti broj 1. za 5. izbornu jedinicu. Upravo će skorašnji parlamentarni izbori, koji su najavljeni za 5. srpnja, biti veliki test HDZ-a i Andreja Plenkovića, pri čemu će mnogi pogledi biti upereni prema Slavoniji, odnosno 4. i 5. izbornoj jedinici. Taj dio Hrvatske godinama je bio svojevrsna HDZ-ova utvrda koja se polako ali sigurno urušava.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine HDZ je u 5. izbornoj jedinici osvojio čak 8 mandata, SDP je osvojio 4, a po jedan Most i Živi zid. Već sada je izvjesno da na izborima u srpnju to neće biti tako jer se pojavila i lista Miroslava Škore. Teško je procijeniti koliko bi ona mogla dobiti, ali s obzirom na rezultate europarlamentarnih izbora i potom predsjedničkih izbora, ta podrška neće biti mala. Iz redova HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, koji ne kriju da su zatečeni ovakvim razvojem događaja i činjenicom da je HDZ preko noći izgubio Vukovar, očekuju kako će izborni rezultati HDZ-a, SDP-a i Domovinskog pokreta biti podjednaki. Očekuje se da će listu Domovinskog pokreta predvoditi vukovarski dvojac, Ivan Penava i predsjednik HKS-a Marijan Pavliček, a vrlo visoko bi mogao biti i Stevo Culej za kojega se također špekulira da bi mogao napustiti HDZ.

Nositelj liste HDZ-a najvjerojatnije će biti ministar financija Zdravko Marić, iza kojega bi odmah bili ministri Mario Banožić i Josip Aladrović. Očekivati je i da Vukovarka Marijana Balić, pa i Zvonko Milas, budu visoko pozicionirani. Listu SDP-a mogao bi predvoditi Predrag Matić i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Očekivati je da bi se i bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo mogao naći na toj listi. Čelnici HDZ-a sada su svjesni da su podcijenili Vukovar i Ivana Penavu jer nisu očekivali da bi za sobom mogao povući cijelu gradsku organizaciju, ali ih još više zabrinjava mogućnost da još neke lokalne organizacije naprave isti ili sličan korak. Iz nekih stranačkih organizacija ne kriju da su i oni nezadovoljni odnosom središnjice prema njima, ispunjavanjem zahtjeva...

Izlazak Penave i gradskih vijećnika iz HDZ-a komentirao je i šef HDZ-a, premijer Andrej Plenković.

– Angažman u stranci je dobrovoljan i svatko može birati. Ja mu zahvaljujem na doprinosu. Vjerujem da je i on zahvalio ovom i prošlom vodstvu što su mu pomogli da postane gradonačelnik. Činit ćemo i dalje sve za Vukovar. Penavi želim svu sreću – kazao je Plenović dodajući: – Koga nema bez njega se može i mora. Ne znam što je gospodinu Penavi, on ne zna što je stranačka demokracija. Ja ne plačem ni za kim. Nije on prvi koji je napustio HDZ. Nije Penava HDZ.

Plenković je 5. srpnja ocijenio kao “odličan datum da se svi pripreme za izbore”. O događanjima u vukovarskom HDZ-u bivša predsjednica HDZ-a i Vlade RH Jadranka Kosor kazala je da nijedan predsjednik HDZ-a nikada do sada nije doživio ovakav udar na sebe i stranku.

– To je prije svega poruka Andreju Plenkoviću i vodstvu stranke koji su, ako su željeli sve ovo spriječiti, morali pronaći načina da smire situaciju. Očito je da su podcijenili Vukovar i Ivana Penavu. Dodatna težina ovoga iznimno snažnog udara za HDZ je i činjenica da je riječ o simbolu Hrvatske i Domovinskog rata Vukovaru koji je za stranku i sve njene članove od izuzetnog značaja – rekla je Kosor.

Smatra da će masovni odlazak čelnika vukovarskog HDZ-a imati posljedice na rezultate predstojećih izbora ne samo u 5. nego i 4. izbornoj jedinici, ali i jedinicama u kojima se na Penavu i Vukovar gleda sa simpatijama.

Povjerenik Nikola Mažar

J. Kosor dodaje kako i mogućnost neke potencijalne koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta, gdje bi bio i Penava, sada donosi nove probleme jer bi jedan od uvjeta za koaliciju ekipe oko Škore bio i da se ne koalira sa SDSS-om. HDZ je poslije Penavine konferencije za novinare raspustio stranački Gradski odbor Vukovar, a za povjerenika je imenovan Nikola Mažar. On je ravnatelj Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, a radio je i kao tajnik vukovarskog HDZ-a.

Ekspresno je u Vukovar došao i zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved kako bi se brzo mobiliziralo preostalo članstvo i osnovao GO HDZ-a.

– HDZ ima 220.000 članova i izlazak jednog manjeg broja članova ni na koji način neće našteti stranci niti rezultatima stranke na izborima. Stranka će i dalje nastaviti pomagati Vukovar kako je to radila i do sada – rekao je Medved.

Neslužbeno se iz redova HDZ-a čuje da se već radi na osnivanju “novog” vukovarskog HDZ-a koji bi vodili ljudi prije svega lojalni Andreju Plenkoviću. Među njima treba tražiti i novog kandidata HDZ-a za gradonačelnika Vukovara, za kojega se sve češće spominje Nikola Mažar. Najveći bi mu suparnik mogao biti Ivan Penava.