Neobičan župnikov oglas: Tražim domaćicu za starački dom koja zna plivati

Svećenik Kotorske biskupije, don Nikola Majić, župnik župe sv. Roka u Tivtu – Donja Lastva, na svome je Facebook profilu objavio je u petak uvečer duhoviti post „Traži se domaćica za starački dom“. U „oglasu“ navodi kako se uskoro otvara svećenički dom pa su potrebni radnici. U domu će vladati „vatikanski kanoni“, a plaća je crnogorska, dok su običaji dalmatinski. Poželjno je da je buduće osoblje sposobno plivati do obale, jer neće biti brodića, no zabranjeno je plivati do sv. Marka, jer se tamo okupljaju nudisti…

Duhoviti oglas župnika Kotorske biskupije pročitajte u cijelosti:

Traži se domaćica za starački svećenički dom

Uskoro se otvara svećenički dom. Potrebni su radnici. U domu će vladat vatikanski kanoni, plata crnogorska, običaji dalmatinski. Dom bi bio na Gospinu otočiću ispred Tivta Poželjno je da osoblje zna plivati i da je sposobno preplivati do obale, jer neće biti brodića., ali je zabranjeno plivati do sv. Marka jer tamo se okupljaju nudisti.. . Naša biskupija se priprema polako da bude čitava jedan starački dom i polako otpuštamo redovnike i redovnice iz biskupije...

Čujem da oci Isusovci, poslije spaljivanje jednog njihovog člana u župnoj kući, napuštaju na proljeće otok iz ekonomskih razloga.. Osoblje bi i dalje nastavilo sa pastoralom, kao što je i do sada bilo, kao što je i u čitavoj našoj biskupiji, dočikalo bi goste i to još bolje jer neće biti nikakve barke...

Prije desetak dana kada je bilo slavlje na otoku i tu su bili prisutni svi biskupi iz mitropolije, reče mi dubrovački biskup..pa Nikola , evo ovdje troši novce, što će meni tvoji novci tvoj domicilni biskup reče da ja imam na pretek novaca a uostalom dao bi ti sobu tri sa tri. Evo ti idealno mjesto za starački dom. Dana se uputih malo u Petrovac da prošpijuniram situaciju i da dole te novce utrošim ali u pet minuta osjetim kako je neki medvjed toliko zapišao teren i zasmrdio da mi tamo nema pristupa..

Don Nikola Majić