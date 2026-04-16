UPUĆEN APEL GRAĐANIMA

Karlovčanima od kolovoza 70% skuplji odvoz otpada

Karlovac: Tvrtka Čistoća kupila novi stroj za razvrstavanje otpada
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
Autor
Snježana Bičak
16.04.2026.
u 17:40

Prema novom izračunu cijene, građani će pražnjenje kante od 120 litara jedanput mjesečno plaćati 16,37 eura, odnosno 7,14 eura više nego dosad

Početkom rujna s radom počinje Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori kod Karlovca. Sakupljeni otpad iz Karlovačke te dijela Sisačke i Ličke županije prevozit će se na tu lokaciju pa će odlagalište otpada na Ilovcu, na koje se desetljećima otpad odlagao, biti sanirano. Novi način gospodarenje otpadom, pri kojem se on prerađuje, a ne samo taloži, Karlovčanima će povisiti cijenu odvoza otpada čak 70 posto. Novi režim naplate počet će se primjenjivati u kolovozu.

– Do sada se otpad koji se dovozio na deponij Ilovac deponirao besplatno, računao se samo trošak rada. Sada, odlaskom na CGO, plaćat ćemo zbrinjavanje otpada od 130 do 160 eura po toni, odnosno oko 1,9 milijuna eura godišnje. Dakle, to košta i Čistoću, pa će i cijene naše usluge građanima morati porasti. Zato podsjećam građane da razdvajaju otpad što više mogu na kućnom pragu, jedino će tako računi za odvoz otpada biti manji – objasnio je Vlatko Ivka, direktor karlovačke gradske tvrtke Čistoća. Iz tvrtke podsjećaju da je posljednja izmjena cijena bila u srpnju prije četiri godine. Od tada su poskupjeli energenti, a zbog otvaranja CGO-a i troškovi gospodarenja otpadom i održavanja Centra.

Građani plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene, koji ovisi o broju pražnjenja kante mjesečno. Prema novom izračunu, mjesečno će građani za odvoz otpada, ako zelenu kantu za miješani komunalni otpad od 120 litara prazne jednom mjesečno, plaćati 16,37 eura, odnosno 7,14 eura više nego prije poskupljenja. Ričard Mažuran, zamjenik direktora, kazao je da je Karlovac 2021. godine bio na 16 posto u razvrstavanju otpada, dok je 2025. zaključena s 33 posto. Usto je dodao da je količina zaprimljenoga miješanog komunalnog otpada u posljednje tri godine porasla tri posto. – Miješani komunalni otpad diže cijenu usluge, to je najopterećeniji dio sustava kada se krene iz četiri pretovarne stanice na obradu na Babinoj gori. Zato apeliramo na građane da što više odvajaju jer, što je manje frakcije iskoristivog otpada u miješanome komunalnom otpadu, to je manji pritisak i manji volumen najviše cijene – objasnio je R. Mažuran.
Policija objavila detalje tragične nesreće u Samoboru: Poginuo 65-godišnji muškarac, sumnja se na jednu stvar

Zagreb: Antikorupcijsko vijeće o stanju u trgovačkom društvu Državne nekretnine
Video sadržaj
ANTIKORUPCIJSKO VIJEĆE

Zviždačica Maja Đerek optužila Državne nekretnine za nove slučajeve korupcije

Đerek: Najnoviji je slučaj to da su me pokušali prisiliti da protiv jednog HDZ-ovog donatora potpišem povlačenje tužbe za iseljenje, a taj se HDZ-ov donator nalazi nasred Trga bana Jelačića i ima dugove. Nakon što sam to odbila potpisati, za vrijeme bolovanja zbog narušena zdravlja, napisana mi je opomena pred otkaz koja mi je uručena prvog dana po povratku s bolovanja

