NAJVEĆI ZAGOVORNIK VOJNIH OPERACIJA

Za mnoge je Trumpov rat u Iranu bio pogreška, za njega je to ostvarenje sna

Reuters/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
16.04.2026.
u 17:22

Republikanski senator iz Južne Karoline desetljećima je čekao borbu s režimom u Teheranu", navodi The Guardian. Graham smatra da bi za Trumpa, koji ga je svojedobno, kad su se međusobno napadali, nazvao idiotom, rušenje režima u Teheranu bilo usporedivo s rušenjem Berlinskog zida 1989., pa zagovara daljnju eskalaciju i priziva krvavu bitku poput one za otok Iwo Jimu u Drugom svjetskom ratu.

Nazivao je Donalda Trumpa magarcem, kretenom i zadrtim čovjekom, a danas ga hvali jer je pokrenuo ratnu mašineriju. Američki senator iz Južne Karoline Lindsey Graham (70), po nekima najglasniji i najgorljiviji "ratni jastreb i huškač" u vrhu američke vlasti, sjao je od sreće kada se Trump pridružio Izraelu u napadu na Iran. Ovih dana Graham, strastveni zagovornik intervencionističke vanjske politike, obilazi predizborne skupove tražeći podršku birača za peti mandat u Senatu u kojem sjedi od 2003. Jedna od tema koje forsira podrška je Izraelu, pa demokrate, ali i neke svoje kolege republikance koji ne daju bezrezervnu podršku Izraelu kakvu daje on, proziva da su – antisemiti.

napad na Iran Donald Trump Lindsey Graham

