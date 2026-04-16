Za mnoge je Trumpov rat u Iranu bio pogreška, za njega je to ostvarenje sna

Nazivao je Donalda Trumpa magarcem, kretenom i zadrtim čovjekom, a danas ga hvali jer je pokrenuo ratnu mašineriju. Američki senator iz Južne Karoline Lindsey Graham (70), po nekima najglasniji i najgorljiviji "ratni jastreb i huškač" u vrhu američke vlasti, sjao je od sreće kada se Trump pridružio Izraelu u napadu na Iran. Ovih dana Graham, strastveni zagovornik intervencionističke vanjske politike, obilazi predizborne skupove tražeći podršku birača za peti mandat u Senatu u kojem sjedi od 2003. Jedna od tema koje forsira podrška je Izraelu, pa demokrate, ali i neke svoje kolege republikance koji ne daju bezrezervnu podršku Izraelu kakvu daje on, proziva da su – antisemiti.