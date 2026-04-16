Zviždačica Maja Đerek optužila Državne nekretnine za nove slučajeve korupcije

Tri sata trajala je danas u Saboru tematska sjednica Antikorupcijskog vijeća na temu "Ima li korupcije u Državnim nekretninama, trgovačkom društvu u vlasništvu RH?", koju je inicirala zastupnica Dalija Orešković (DOSIP). No na sjednici prisutna zviždačica Maja Đerek, koja je i prokazala korupciju unutar te državne tvrtke, priliku da nešto kaže dobila je tek nakon dva sata. Inače, sjednici je prisustvovalo troje predstavnika Držanih nekretnina, predvođenih direktoricom Mirelom Habijanec, te dvoje predstavnika resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, predvođenih držanom tajnicom Sanjom Bošnjak.

Zastupnica Orešković uvodno je kazala da je slučaj trgovačkog društva Državne nekretnine ogledni primjer triju pojava – sistemske korupcije kroz nezakonito zapošljavanje i postavljanje uprave, čemu kumuje HDZ, korištenja resursa tvrtke za nanošenje štete državnom proračunu i stjecanje velike materijalne koristi probranim pojedincima povezanim s HDZ-om te izostanak reakcije nadležnih državnih tijela, prvenstveno Uskoka, koji je odbacio prijave Maje Đerek. – Po prvi put u povijesti rada ovog Antikorupcijskog vijeća imamo konkretne dokaze da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić štiti kriminal premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a, i da su svi, od članova uprave Državnih nekretnina do Ministarstva, u sve to bili involvirani, da su sve znali i zataškali – ustvrdila je Dalija Orešković.

Direktorica Mirela Habijanec sve je te navode negirala i odbacila kazavši da "odgovorno tvrdi kako u Državnim nekretninama nema korupcije jer je Uskok odbacio sve prijave Maje Đerek koje je ona podnijela protiv osam osoba za sedam kaznenih djela." – U Državnim nekretninama radi se zakonito, odgovorno, transparentno i učinkovito. Iz godine u godinu radimo sve bolje i ostvarujemo sjajne rezultate. Ne mislim da je ikada itko u Državnim nekretninama otpisivanjem dugova bilo kome pogodovao – kazala je Habijanec, kojoj nakon četiri godine na čelu Državnih nekretnina za dva tjedna istječe mandat. I državna tajnica Bošnjak je odbacila sve optužbe na račun resornog Ministarstva. I tek nakon dva sata rasprave, u kojoj su sudjelovali i predstavnice i predstavnici Gonga, HND-a i Ureda pučke pravobraniteljice te ostali članovi Vijeća, riječ je dobila Maja Đerek, pri čemu je Dalija Orešković ocijenila da se Antikorupcijsko vijeće tom sjednicom prilično osramotilo jer je najprije trebalo čuti zviždačicu, osobu koja se izložila i korupciju prokazala, a tek onda predstavnike institucija koje je zviždačica prozvala. – Napravili smo obrnuto, što je sramotno – bila je kritična Orešković.

– Došla sam ovdje jer je to moja građanska dužnost. Od povratka na posao onemogućena sam u bilo kakvom javnom govoru, što je izričito navedeno u mom ugovoru u radu. Ovo ovdje nije saslušanje nego napad na mene. To što se radi u Državnim nekretninama nije korupcija, to je krađa novca koji je trebao biti u državnom proračunu. Moj motiv je da se taj novac uplati jer je to javno dobro, a ne moja osobna imovina. Pa sama je Državna revizija utvrdila da milijuni dugovanja nisu naplaćeni.

Od 2019. do danas više sam puta pisala ovdje prisutnoj direktorici Državnih nekretnina i ministru Bačići što sve treba napraviti kako više ne bi bilo nezakonitih otpisa dugovanja. Sve sam prijavljivala. No otkako sam se vratila u tvrtku izložena sam šikaniranjima. Pod prijetnjom otkaza oduzeta mi je sloboda govora i meni je ovo ovdje jedina prilika da govorim – kazala je Đerek. U nastavku je ustvrdila da su premijer Andrej Plenković i ministar Branko Bačić o svemu obaviješteni, ali se prave da ništa ne znaju, te da oni na čelo tvrtke uvijek postavljaju osobu koja njima odgovara i koja radi po njihovim nalozima.

– U Uskoku sam ispitivana osam sati, ali do dana današnjeg nisam dobila niti mogu dobiti uvidi u spis o mojoj prijavi, ispitivanju i odbacivanju moje kaznene prijave, a osoba koja je prijavljena, direktorica Habijanec, raspolaže tim rješenjem o odbačaju prijave. Njoj je to rješenje dostavljeno. Znači, ona koja je optužena i prijavljena raspolaže tim spisom, a ja koja sam podnositeljica prijave to dobiti ne mogu. Ako je sve tako ispravno i transparentno – zašto se meni zabranjuje uvid u taj spis? Pritom ću spomenuti da najbliža suradnica direktorice Habijanec ima sestru koja je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu i koju je imenovao upravo glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Možda je to jedna zanimljiva poveznica.

Habijanec je rekla neistinu da su sve prijave odbačene. Nisu. Kao što nije ni ona protiv nje. Podnesene su i dvije nove prijave. Nakon mog povratka na posao i nakon svake moje nove prijave slijedile bi najveće osvete. Dobila sam niz opomena. Nije mi dostavljena još samo opomena pred otkaz zato što dišem, za sve ostalo mi je dostavljena opomena pred otkaz pa tako i za slanje mailova, podcrtavanje tekstova, obraćanje radničkom vijeću, sudjelovanje u jednom očevidu... Najnoviji je slučaj to da su me pokušali prisiliti da protiv jednog HDZ-ovog donatora potpišem povlačenje tužbe za iseljenje, a taj se HDZ-ov donator nalazi nasred Trga bana Jelačića i ima dugove. Nakon što sam to odbila potpisati, za vrijeme bolovanja, zbog narušena zdravlja, napisana mi je opomena pred otkaz koja mi je uručena prvog dana po povratku s bolovanja. Taj je donator još uvijek u tom prostoru, a ministar Bačić, koji o svemu sve zna, lijepo mu obnavlja prostor o trošku države i nas poreznih obveznika – vrlo samouvjereno navodila je Đerek čije se posljednje riječi odnose na Anić Holding.

No navela je i to da je 2019 i 2020. Jozi Brkiću otkazala preko 20 ugovora o zakupu, a da je Habijanec i dalje nastavila Brkiću potpisivati ugovore koje nije stekao javnim natječajem, unatoč njenu upozorenju da su mu prijašnji dugovi nezakonito otpisani. Upozorila je Đerek i da prostori koje je koristila obitelj Rodić već godinama zjape prazni, a nju se prisiljava da povuče prijave.

– Za koga se čuvaju ti prostori? Tu se radi o jednom začaranom krugu propagande. Poziva se na Uskok čak i onda kada Uskok nešto nije rekao, mada tamo ima osoba koje su u sukobu interesa. I mi iz tog začaranog kruga malverzacije i pogodovanja ne možemo izaći prije nego promijenimo sustav. Kada je pak riječ o dobiti Državnih nekretnina, onda valja reći da su Državne nekretnine besplatno dobile skoro 13 tisuća nekretnina, a svaka pekara ima veću dobit od Državnih nekretnina – rekla je Đerek dodajući da joj se zbog svega čemu je izložena pogoršalo zdravstveno stanje jer joj se konstantno prijeti otkazom.

– I nakon što je potvrđeno da se radi o osveti poslodavca prema meni, poslodavac je još gore počeo postupati prema meni. Ali ja neću odustati. Pa nakon otpisa dugova Jozi Brkiću, on i dalje koristi sedam nekretnina. A cijelom sektoru tvrtke, u kojem ja radim, usmenom je direktivom ukinuta mogućnost uvida u dugovanja Društva, dok je u pripremi i pravilnik o nadgledanju naših mailova, što je nezakonito. Nastavlja se najgora osveta prema meni – još je jednom Đerek ponovila da pritisci na nju nimalo ne prestaju, već se pojačavaju.

Mirela Habijanec je na napade i optužbe usmjerene prema njoj uzvratila pitanjem – zašto do prijava dolazi nakon danih opomena i otkaza. – Status zviždača ne bi smio biti alibi za kršenje radno pravnih obaveza. Posljednjih godina svjedočimo nanošenju štete ugledu institucije jer su medijske izjave često bile netočne i konstruirane. Što se tiče proganjanja, mi ne ganjamo nikoga, mi smo oni koji su tuženi, što valjda znači da tužitelj onda ganja nas. A vezano uz navodnog HDZ-ova donatora, ministar Bačić ne obnavlja prostor HDZ-ovom donatoru, niti je bilo ikakve prisile prema Maji Đerek.

Štoviše, taj je donator bio obaviješten da će taj prostor biti dat nekome drugome na korištenje. On je trenutačno još uvijek u tom prostiru i plaća tri i pol tisuće eura najamnine, što je bolje nego da prostor do konstrukcijske obnove zjapi prazan. Sve drugo što je izrečeno su insinuacije i neistina – rekla je Habijanec, dodajući da se radi o Anić Holdingu. Đerek se nadovezala pitajući – po čemu je slanje mailova, korištenje fotokopirnog papira i podcrtavanje teksta – kršenje radne obveze.

– Svaki put kada bih nešto prijavila dobila bih opomenu – ustrajavala je Đerek u svojim tvrdnjama. Državna tajnica Bošnjak je na kraju ustvrdila da se na sjednici svjedočilo nepotrebnom recikliranju starih tema. – Mislim da smo svi izmanipulirani kako bi Maja Đerek dobila priliku ponovno govoriti. Ne želim da se nas u Ministarstvu dovodi u ikakve primisli o korupciji. I ako želite konačan odgovor, on glasi da korupcija u Državnim nekretninama ne postoji – izričita je bila Bošnjak. Čelnica Antikorupcijskog vijeća Mirela Ahmetović (SDP) je odbacila tvrdnje o bilo kakvom manipuliranju u režiji Vijeća.