Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Orbánov pad udarac je odmetnutim europskim šerifima koji žele vladati u svojem koralu

16.04.2026. u 10:30

Hrvatski Orbán nije u Banskim dvorima, već – na Pantovčaku.

Mađari isprašili Putinovu pudlicu! I Trumpovu! Konačno! Odluka je to koja mijenja budućnost Europe! O.K., dovoljno uskličnika. Dakako, nisu Mađari poduzeli nikakav ideološki zaokret, svakome bi trebalo biti jasno da je jedini razlog taj što je Orbán davno prestao biti priča o ekonomskom uspjehu. Ključno: Mađari sad odlaze u Hrvatsku u šoping – umjesto obrnuto.

S ove strane Drave odmah neki hiperventiliraju prema Mađarskoj pitajući hoće li oni ikad uspjeti "našeg hrvatskog Orbána" srušiti s vlasti. Često su to oni isti koji su čeznutljivo uzdisali prema prosvjedima u Srbiji. Naravno, oni koji sanjaju rušenje Plenkovića svjesno prešućuju očito – hrvatski Orbán nije u Banskim dvorima, već – na Pantovčaku.

Viktor Orbán Zoran Milanović

TM
trade_mark
11:14 16.04.2026.

ono kad hristić blati propale desničare. hahaha.

Titanic
PROROČANSTVO BRODOLOMA

Bizarni detalji iza kulisa najveće pomorske nesreće 20. stoljeća

Iako je, nakon jedne od najvećih pomorskih tragedija u povijesti, prošlo više od stoljeća, priča o potonuću "nepotopivog" broda, o herojstvu, 'sramoti', bizarnim slučajnostima i jednom proročanskom romanu koji je predvidio tragediju i dalje fascinira svijet. Nakon što je, neposredno prije ponoći, u hladnim vodama Newfoundlanda udario u ledeni brijeg, 15. travnja 1912. godine, u 2 sata i 20 minuta, luksuzni brod je potonuo. Te hladne, travanjske noći, koja je zauvijek promijenila svijet pomorstva, u vodama oceana ugašeno je 1500 ljudskih života, a 700 osoba spasio je brod Carpathia, koji je na mjesto tragedije stigao oko dva sata nakon potonuća Titanica.

