Orbánov pad udarac je odmetnutim europskim šerifima koji žele vladati u svojem koralu

Mađari isprašili Putinovu pudlicu! I Trumpovu! Konačno! Odluka je to koja mijenja budućnost Europe! O.K., dovoljno uskličnika. Dakako, nisu Mađari poduzeli nikakav ideološki zaokret, svakome bi trebalo biti jasno da je jedini razlog taj što je Orbán davno prestao biti priča o ekonomskom uspjehu. Ključno: Mađari sad odlaze u Hrvatsku u šoping – umjesto obrnuto.



S ove strane Drave odmah neki hiperventiliraju prema Mađarskoj pitajući hoće li oni ikad uspjeti "našeg hrvatskog Orbána" srušiti s vlasti. Često su to oni isti koji su čeznutljivo uzdisali prema prosvjedima u Srbiji. Naravno, oni koji sanjaju rušenje Plenkovića svjesno prešućuju očito – hrvatski Orbán nije u Banskim dvorima, već – na Pantovčaku.