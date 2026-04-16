Američka vojska: Iranski brod pokušao je izbjeći blokadu; Danas pregovori Izraela i Libanona?

*Trump kaže da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona danas održati

*Američka vojska tvrdi da je iranski brod preusmjeren nakon što je pokušao izbjeći blokadu

*Peking potvrdio podršku "dinamici mirovnih pregovora" na Bliskom istoku

7:32 - Donald Trump je izjavio da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona održati u četvrtak. Do toga dolazi nakon što se izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno sastao sa svojim sigurnosnim kabinetom u srijedu, a očekivalo se da će razmotriti sporazum o prekidu vatre s Libanonom. Hezbollah je ranije rekao da bi prekid vatre mogao biti postignut "uskoro", dok je visoki američki dužnosnik navodno rekao da Sjedinjene Američke Države nisu zahtijevale prekid vatre, ali da bi "pozdravile kraj neprijateljstava u Libanonu".

7:30 - Američka vojska tvrdi da je "teretni brod pod iranskom zastavom" pokušao izbjeći američku blokadu iranskih luka, ali ga je razarač vratio. U objavi na društvenim mrežama, Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) izjavilo je da je brod napustio lučki grad Bandar Abbas prije "izlaska iz Hormuškog tjesnaca i tranzita uz iransku obalu". Dodano je da se brod vratio u Iran nakon što ga je preusmjerio USS Spruance. CENTCOM je zatim ponovio tvrdnju da nijedan brod koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka nije prošao pored američkih snaga od početka blokade, dok je 10 brodova, kako se navodi, "okrenuto", prenosi Sky News.

7:25 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu, prenosi AFP. Pregovori "su u temeljnom interesu iranskog naroda", dodao je, prema izjavi. Naglasio je da je Kina spremna nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u naporima za postizanje mira na Bliskom istoku, nakon što je prvi krug iransko-američkih pregovora u Islamabadu propao. Wang Yi izjavio je da se "sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju poštovati i štititi" kao obalne države strateškog Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da se "istodobno... mora jamčiti sloboda plovidbe i sigurnost".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je kako Teheran "računa na Kinu da će igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba", prema kineskom izvješću. Također je izrazio "spremnost Irana da nastavi tražiti racionalno i realistično rješenje kroz mirne pregovore", rekao je izvor.

Iranska državna televizija, koja je također izvijestila o razgovoru, navodi naznačila je a je Arakči također "upozorio na opasne posljedice provokativnih stavova i djelovanja Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, što će dovesti do složenije situacije u regiji".