Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRATITE UŽIVO

Američka vojska: Iranski brod pokušao je izbjeći blokadu; Danas pregovori Izraela i Libanona?

FILE PHOTO: Birds fly near the Jag Vasant vessel transferring LPG at a port after transiting the Strait of Hormuz amid supply disruptions linked to the U.S-Israeli conflict with Iran, in Mumbai
Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
1/5
Autori: Vecernji.hr , Hina
16.04.2026.
u 07:32

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu

*Trump kaže da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona danas održati
*Američka vojska tvrdi da je iranski brod preusmjeren nakon što je pokušao izbjeći blokadu
*Peking potvrdio podršku "dinamici mirovnih pregovora" na Bliskom istoku

7:32 - Donald Trump je izjavio da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona održati u četvrtak. Do toga dolazi nakon što se izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno sastao sa svojim sigurnosnim kabinetom u srijedu, a očekivalo se da će razmotriti sporazum o prekidu vatre s Libanonom. Hezbollah je ranije rekao da bi prekid vatre mogao biti postignut "uskoro", dok je visoki američki dužnosnik navodno rekao da Sjedinjene Američke Države nisu zahtijevale prekid vatre, ali da bi "pozdravile kraj neprijateljstava u Libanonu".

7:30 - Američka vojska tvrdi da je "teretni brod pod iranskom zastavom" pokušao izbjeći američku blokadu iranskih luka, ali ga je razarač vratio. U objavi na društvenim mrežama, Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) izjavilo je da je brod napustio lučki grad Bandar Abbas prije "izlaska iz Hormuškog tjesnaca i tranzita uz iransku obalu". Dodano je da se brod vratio u Iran nakon što ga je preusmjerio USS Spruance. CENTCOM je zatim ponovio tvrdnju da nijedan brod koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka nije prošao pored američkih snaga od početka blokade, dok je 10 brodova, kako se navodi, "okrenuto", prenosi Sky News

7:25 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu, prenosi AFP. Pregovori "su u temeljnom interesu iranskog naroda", dodao je, prema izjavi. Naglasio je da je Kina spremna nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u naporima za postizanje mira na Bliskom istoku, nakon što je prvi krug iransko-američkih pregovora u Islamabadu propao. Wang Yi izjavio je da se "sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju poštovati i štititi" kao obalne države strateškog Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da se "istodobno... mora jamčiti sloboda plovidbe i sigurnost".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je kako Teheran "računa na Kinu da će igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba", prema kineskom izvješću. Također je izrazio "spremnost Irana da nastavi tražiti racionalno i realistično rješenje kroz mirne pregovore", rekao je izvor.

Iranska državna televizija, koja je također izvijestila o razgovoru, navodi naznačila je a je Arakči također "upozorio na opasne posljedice provokativnih stavova i djelovanja Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, što će dovesti do složenije situacije u regiji".
Ključne riječi
Iran Donald Trump SAD rat na Bliskom istoku

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!