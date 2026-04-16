Europarlamentarac Picula o EU nakon promjena u Mađarskoj, ratovima u Ukrajini i Iranu, Srbiji, Plenkoviću i SDP-u

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je zastupnik SDP/S&D u Europskom parlamentu i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula s kojim je urednik Igor Bobić razgovarao o funkcioniranju Europske unije nakon promjene vlasti u Mađarskoj, ratovima u Iranu i Ukrajini, putu Srbije u Europsku uniju i SDP-ovim šansama na sljedećim parlamentarnim izborima.

Hoće li Peter Magyar stubokom promijeniti politiku prema EU? Može li Unija bolje funkcionirati sada kada nema remetilačkog faktora Viktora Orbana? Što će to sve skupa značiti za rat u Ukrajini i europsku pomoć? Može li mađarski primjer biti poučak za Srbiju i ima Ii nade za put te zemlje u EU?

Kako će se račistiti ratno-političko-ekonomski kaos koji je posijao Donald Trump? Može li NATO-a bez SAD-a ostvare li se Trumpove prijetnje o izlasku? Što EU može učiniti da izađe iz sjene "Velikog brata" i osamostali se?

Kako HDZ i Andrej Plenković vode Hrvatsku u desetoj godini mandata? Je li SDP na putu da za dvije godine preuzme odgovornost za Hrvatsku i može li Siniša Hajdaš Dončić postati premijer?

