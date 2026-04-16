HUOJ GRAND PRIX

Dodijeljena priznanja za najbolje komunikacijske projekte, Vedrana Pribičević proglašena Komunikatoricom godine

Ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević proglašena je Komunikatoricom godine jer je kroz svoje javne nastupe postala snažan i prepoznatljiv glas u približavanju ekonomskih tema građanima, istodobno otvarajući i važne društvene teme poput govora mržnje i mentalnog zdravlja

Na 19. Grand PRixu Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), najvažnijoj strukovnoj nagradi u području komunikacija u Hrvatskoj, Millenium promocija proglašena je Agencijom godine s najviše osvojenih priznanja. Zlatno priznanje dodijeljeno je za kampanju Croatia poliklinike „Ispravi se“ nagrađenu u kategoriji Društveni utjecaj i održivost dok su dvije bronce osvojili za IPO komunikaciju tvrtke Tokić u kategoriji Strateški komunikacijski projekt te za edukativno-informativnu kampanju Hrvatske udruge banaka „Budimo realni“ u kategoriji Integrirana kampanja.

Ovim uspjehom Millenium promocija još je jednom potvrdila svoju poziciju jedne od vodećih komunikacijskih agencija na tržištu, s projektima koji spajaju stratešku preciznost, kreativnost i mjerljiv društveni i poslovni učinak.

„Ovo priznanje za nas ima posebnu težinu jer dolazi od struke i potvrđuje da promišljena i odgovorna komunikacija donosi rezultate. Ponosni smo što je žiri prepoznao raznolikost naših projekata i ova titula pripada cijelom našem timu, kao i klijentima koji nam ukazuju povjerenje da zajedno gradimo projekte koji imaju vrijednost, relevantnost i stvaran utjecaj“, izjavio je Vladimir Preselj, predsjednik Uprave Millenium promocije.

Uz nagrađene projekte, na ovogodišnjem Grand PRixu dodijeljena su i priznanja pojedincima koji su svojim javnim djelovanjem obilježili proteklu godinu. Ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević proglašena je Komunikatoricom godine jer je kroz svoje javne nastupe postala snažan i prepoznatljiv glas u približavanju ekonomskih tema građanima, istodobno otvarajući i važne društvene teme poput govora mržnje i mentalnog zdravlja. Priznanje Antikomunikator godine dodijeljeno je redatelju Daliboru Mataniću, zbog načina na koji se javno obraćao u osjetljivoj situaciji.

Grand PRix za razvoj struke odnosa s javnošću uručen je profesorici na Fakultetu političkih znanosti Marijani Grbeši Zenzerović, za izniman doprinos razvoju i unaprjeđenju struke odnosa s javnošću. Ovogodišnji Grand PRix HUOJ-a još je jednom potvrdio važnost kvalitetne, odgovorne i strateški vođene komunikacije, kao i njezinu snažnu ulogu u oblikovanju poslovnog, društvenog i javnog prostora.
