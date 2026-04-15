Mate Granić: 'Brzo će doći do sastanka Plenkovića i Magyara, spremni smo kupiti dionice INA-e, ali po tržišnoj cijeni'

'Vjerovao sam da će Peter Magyar pobijediti u Mađarskoj, ali ipak je malo iznenađenje s kakvom je većinom to uspio. Ostvario je plebiscitarnu pobjedu. Gotovo 80% građana Mađarske izašlo je na izbore, ima dvotrećinsku većinu. Tko god prati političku scenu Mađarske jasno mu je da se bivši premijer Viktor Orban odlučio za maksimalnu suradnju s Rusijom što je, kao i njegov prisan odnos s Putinom, "kumovalo" njegovu porazu. Jer ne treba zaboraviti da je bivši Sovjetski savez 1956. godine u krvi ugušio revoluciju u Mađarskoj'. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a bivši dugogodišnji potpredsjednik Vlade, bivši ministar vanjskih poslova, a danas posebni savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić.

Magyarova pobjeda je, kazao je, vrlo važna za Europu jer to znači da EU više neće imati problema s Mađarskom oko 90 milijardi pomoći Ukrajini. - Mađarska se nije ponašala nimalo proeuropski. Naprotiv, zaoštrila je odnose s Ukrajinom i radila sve protiv onoga što radi Europska unija - kazao je Granić i dodao kako je sada sigurno da se mogu očekivati i bolji i iskreniji odnosi i sa Hrvatskom.

Između ostalog i zbog činjenice da se očekuje odmicanje Mađarske od Rusije, kako je Magyar obećavao u kampanji, a što, nastavio je Granić, znači i da nema više problema s ruskom naftom. - Mađarska je upućena na Janaf na što ju upućuje i EU - rekao je Granić i dodao kako će to apsolutno biti jedna od prvih tema bilateralnog sastanka koji se očekuje između premijera Plenkovića i novog mađarskog premijera. - To je tema koju nije teško riješiti jer Janaf ima kapacitete, a cijena mora biti tržišna. Ni više ni manje - istaknuo je Granić.

S druge strane, pitanje INA-e i MOL-a, obzirom na povijest, dosta je kompliciranije, ali ozbiljne i temeljitije pregovore i na tu temu, kazao je, treba očekivati. Na pitanje zanima li Hrvatsku i dalje otkup dionica INA-e Granić je kazao da je Hrvatska spremna kupiti dionice od MOL-a, ali po tržišnoj cijeni koju odrede međunarodni revizori, a ne ucjenom. Podsjetio je i da je visoka cijena koju je ranije MOL tražio bio razlog zašto Hrvatska nije prihvatila ponudu. - Jako je dobro da se na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu premijer Plenković sastao sa Peterom Magyarom, da je bio prvi koji mu je čestitao na pobjedi i da je to jako dobro prihvaćeno. Vrlo vjerojatno će jako brzo doći do njihovog susreta - rekao je Granić koji je dodao i kako će Magyar prvo ići u Poljsku, Austriju i u Bruxelles, što je i sam kazao, a da je nakon toga Hrvatska vrlo vjerojatno jedna od prvih država na redu.

Na pitanje misli li da se Hrvatska dobro postavljala prema Mađarskoj zadnjih godina i prema Orbanu kazao je kako je Hrvatska bila maksimalno korektna. Govorio je i o odnosu sa Srbijom, ali i retorici koja dolazi od srbijanskog premijera Vučića. Kazao je da sve što Vučić radi ima primarno unutarnju upotrebu te da se Hrvatska nimalo ne miješa u unutarnje poslove Srbije. - Hrvatska je rekla da želi vidjeti europsku Srbiju, europski orijentiranu. Nas se optužuje za svaku stvar, a zaboravlja se na Domovinski rat i velikosrpsku agresiju na Hrvatsku. Ono što je bitno je da Hrvatska uvijek mora biti spremna odgovoriti na bilo kakve prijetnje. A Srbija mora odlučiti što hoće, želi li biti europska država - kazao je Granić.

Mišljenja je i da je dugo vremena Europska unija bila vrlo blagonaklona prema Srbiji, posebno prema predsjedniku Vučiću sa željom da on ne ode potpuno Rusiji i Putinu. Međutim, to se, dodao je, pokazalo kao potpuno kriva odluka zbog čega smatra i da bi moglo doći do zaokreta u politici EU prema Srbiji što bi se, istaknuo je, prvo moglo vidjeti na uskraćivanju milijardu i pol eura koliko Srbija dobije od EU. Uz Orbana među gubitnike izbora u Mađarskoj svrstao je i Rusiju i ruskog predsjednika Putina, Aleksandra Vučića te Donalda Trumpa koji je, podsjetio je, nekoliko dana prije izbora poslao svog najvažnijeg čovjeka u Mađarsku da Orbanu da potporu.

Za susjednu BiH je rekao da treba puno snažnije međunarodno prisustvo i SAD-a i EU kako bi pomogli da BiH zaista bude europski orijentirana i da ima europski put i da se ubrzaju pregovori. Mora se, kazao je, imenovati glavnog pregovarača da nema više izraženog separatizma sa srpske strane niti unitarizma bošnjačke stranke. Najvažnija stvar da je, dodao je, Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda. - Amerikanci bi trebali i predsjednik Trump braniti temelje Daytonskog sporazuma i da Europska unija bude strašno snažno prisutna i da bude snažno, aktivna oko toga - rekao je i dodao kako postoji ozbiljna šansa da se Izborni zakon u BiH promijeni do novih izbora koji se održavaju u listopadu.

Na pitanje kako gleda na izjave šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave koji kaže da bi Hrvatska trebala Trumpu iskazati poštovanje i lojalnost i da neće EU biti ta koja će pomagati Hrvatima u BiH već SAD Granić je kazao da su SAD odigrale glavnu ulogu i po pitanju zaustavljanja rata Hrvata i Bošnjaka u BiH i po pitanju Washingtonskog i Daytonskog sporazuma i da Hrvatska na to nikada ne smije niti treba zaboraviti. S druge strane kritizirao američkog predsjednika zbog njegove retorike prema Grenlandu, ali i zbog napada na Iran. Kazao je i da je neosporno da je Iran teokracija, država u kojoj nema nikakve demokracije i u kojoj je Iranska revolucionarna garda ubila između 33 i 36 tisuća prosvjednik,da razvijaju nuklearni program, podržavaju tri terorističke organizacije i da im je u programu uništenje Izraela kao države. Međutim, napad na tu državu bez ikakvih konzultacija sa NATO-om i EU i tradicionalnim euroatlantskim partnerima poput Velike Britanije kao i traženje pomoći deset dana nakon što su izbili problemi sa zatvaranjem Hormuškog prolaza nazvao je promašajem. Smatra da je dobro da su pregovori počeli i drži da se Trumpu žuri jer ima u studenom izbore za Senat i Kongres i gdje bi, dodao je, vrlo vjerojatno moglo doći do promjene odnosa snaga između Republikanaca i Demokrata zbog opadanja popularnosti predsjedniku Trumpu. - Postoji nada da će doći do dogovora jer Iran više ne može izvoziti naftu. Svijet ima ogromne probleme, posebno Europska unija, ali i Kina iako se ona ponaša vrlo inteligentno, odnosno lukavo - kazao je Granić.

Na pitanje što sve europski i svjetski lideri mogu naučiti iz mađarskih izbora i je li poraz Orbana na neki način pobjeda europskih vrijednosti Granić je kazao kako se u Mađarskoj dogodilo to da jedan autokratski režim koji je radio protiv temelja EU i koji je radio protiv onoga zašto je EU stvorena plebiscitarno propao na demokratskim izborima. U korist Orbana pri tome su radile i ruske službe, mediji. Zato to nije samo poraz Viktora Orbana nego i poruka svima da ne idu tim putem. Usporedbe Mađarske s Hrvatskom koja isto tako prima kritike da je sve manje demokratska zemlja nisu, kaže, utemeljene. - To dolazi iz jednog radikalno lijevo liberalnog spektra izvana povezanog s Hrvatskom. Jednom sam rekao i sa malo začina Soros fondacije. To je dio demokracije ,ali nije istina - kazao je Granić i dodao kako u EU nitko ozbiljno ne shvaća takve kritike na račun Hrvatske ni na račun premijera. Andrej Plenković je, dodao je, jedna od dvoje-troje najuglednijih lidera Europske unije, a posebno Europske pučke stranke. - On itekako ima svoju težinu unutar Europske unije i Hrvatska ima itekako korist od toga. Mi smo velika sredstva dobili i za obnovu i za i za druge stvari od Europske unije - rekao je Granić.

Za činjenicu da Plenković ustraje u povezivanju izbora ustavnih sudaca sa izborom predsjednika Vrhovnog suda iako je riječ o dva različita procesa u kojima ne sudjeluju isti akteri Granić je kazao kako se suci Ustavnog suda biraju u Saboru dvotrećinskom većinom i da je zbog toga to politički izbor. - Kao vodeća stranka u Hrvatskoj i kao netko tko ima parlamentarnu većinu premijer Plenković je predložio da se suci biraju dva prema jedan. To je odnos snaga političkog izbora. Izbor ustavnih sudaca nije izbor za šefa katedre ili profesora ustavnog prava gdje znanstveno vijeće bira. To je politički izbor. Prema tome, najkorisniji prijedlog je da se dogovore u tom okviru tihom diplomacijom - komentirao je.

Kazao je i da je točno da predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik države, ali i da ga opet bira Sabor zbog čega je izbor šefa Vrhovnog suda političko pitanje koje treba riješiti pregovorima i tihom diplomacijom. Vjeruje da će se ustavni suci izabrati, ali je pitanje, kazao je, u kojem vremenskom roku. Pohvalio je i činjenicu da se nakon četiri i pol godine konačno održala sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Na pitanje vjeruje li da to znači generalno poboljšanje odnosa između dva politička brda kazao je kako je, u vremenu kada se događaju tektonske geostrateške promjene u svijetu, jako dobro što se dogodilo da je predsjednik Vlade predložio predsjednik države sazivanje sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Nada se da će se u tom pravcu kretati i dogovori oko drugih neriješenih pitanja pa i pitanje imenovanja diplomata. - Postoji nada, a se se rješava pregovorima - kazao je. Na pitanje misli li da će Milanović i na idućih parlamentarnim izborima pokušati odigrati neku veću ulogu kao i na prošlim kada je htio biti kandidat za premijera s Pantovčaka kazao je da HDZ mora uvijek računati na sve opcije pa i na takvu i biti spreman na sve. Na kraju je komentirao i poziv predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečen u govoru u Saboru za dogovorom s vladajućima oko ključnih pitanja koja muče Hrvatsku. - Hvala Bogu da je to gospodin Hajdaš Dončić kazao. Ako je to iskreno, onda ima mehanizama kako da dođe do sastanka. Ali ne možete jedan dan govoriti jedno, drugi dan govoriti drugo. Vrlo brzo će se pokazati koliko je to iskreno želio - zaključio je Granić.