Na ove se preglede najdulje čeka u Hrvatskoj: Ako se danas prijavite, na red ćete doći...

Ministrica zdravstva Irena Hrstić podigla je buru reakcija kada je prije nekoliko dana u razgovoru za RTL izjavila kako nikad do sada nije trebala čekati na liječnički pregled, što su brojni protumačili kao poprilično nezgodnu izjavu, unatoč objašnjenju da redovito obavlja preventivne preglede.

– Kao žena idem redovito na mamografije. Zna se dogoditi da preskočim neke pozive, ali odem na preglede po pozivu. I na preglede za prevenciju karcinoma debelog crijeva, ne samo zbog dobi nego i zbog pozitivne obiteljske anamneze. To je sve. Pokušavam se sjetiti je li nekada bilo potrebe za hitnom uslugom, ali ne mogu se ni toga sjetiti – ustvrdila je u izjavi pa dodala i da se nikada nije koristila svojom pozicijom kako bi osigurala liječnički pregled "preko reda", već ih obavlja u sklopu Nacionalnog programa preventivnih pregleda.

Na stranicama Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) postoji rubrika Liste čekanja gdje se mogu vidjeti prvi slobodni termini za sve medicinske postupke u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Provjerili smo kakva je situacija za četiri najveća hrvatska grada – Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Prvi slobodni termin za UZV dojke u Zagrebu, jedan od pregleda na koji se u prosjeku najduže čeka, jest onaj u KBC-u Sestre Milosrdnice i to 14. prosinca, što znači da treba čekati 242 dana. Nešto manje, 207 dana, čeka se u KBC-u Split gdje se prvi termin može dobiti 9. studenoga. Najkraće se čeka u KBC-u Rijeka, 82 dana, a rekorder je KBC Osijek s nevjerojatnim 281 danom čekanja, odnosno, prvi pregled može se zakazati u siječnju 2027.

Interna medicina također bilježi izrazito duga čekanja, a među najdužima je prvi pregled reumatologa. Rekorder je ovoga puta Zagreb. Ako se naručite danas, čekat ćete malo manje od godinu dana, točnije, do 23. ožujka 2027. kada postoji prvi slobodni termin u KB-u Dubrava. U Osijeku se i za ovaj pregled čeka do početka iduće godine. Sredina ovog listopada najbrža je opcija u KBC-u Rijeka, a prvi termin u Splitu je 11. prosinca.

Magnetska rezonanca i CT, naročito abdomena, spadaju u usko grlo domaćeg zdravstvenog sustava, ali situacija je tu nešto bolja nego za ranije navedene preglede, iako varira ovisno o gradu. CT abdomena u Splitu se čeka 174, u Rijeci 4, u Zagrebu 35, a u Osijeku nevjerojatnih 214 dana. S druge strane, pacijenti kojima je potrebna MR abdomena broje 244 dana čekanja u Osijeku, 5 u Rijeci, 74 u Zagrebu te 270 dana u Splitu.

Čekanja na prvi pregled pedijatrijske neurologije u nekim bolnicama mogu prelaziti i 260 dana, što je slučaj u Karlovcu. Situacija je nešto bolja u najvećim hrvatskim gradovima pa se tako u Splitu čeka 155 dana, u Zagrebu 202, u Rijeci 63, a u Osijeku 133 dana. Među preglede na koje je, ovisno o regiji, moguće čekati više od 100 dana jest i UZV štitnjače. Pacijenti na krajnjem istoku Hrvatske prvi termin mogu dobiti 14. kolovoza, a "sretnici" su oni koji gravitiraju riječkom KBC-u s 43 dana čekanja ili u Zagrebu koji termin mogu dobiti za 20-ak dana.