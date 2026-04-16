NAJVEĆE STUDENTSKO OKUPLJANJE

Erasmus Generation Meeting u Splitu okupio 1250 sudionika iz 45 zemalja

Split: Organizacijski odbor Erasmus Generation Meeting
Foto: Zvonimir Barisin
Slavica Vuković
16.04.2026.
u 15:32

Od 16. do 19. travnja Split je središte međunarodne studentske suradnje, mjesto susreta ideja, kultura i budućih projekata

Flag Paradom kroz splitsku gradsku jezgru započeo je Erasmus Generation Meeting (EGM), najveća studentski organizirana konferencija u Europi, koja je u Split dovela više od 1250 mladih iz čak 45 zemalja. Šarena povorka zastava prošla je Zapadnom obalom i Rivom, pretvarajući grad u živopisnu kulisu europske raznolikosti i zajedništva te simbolično otvorila četiri dana programa pod sloganom “Port of Mobility, Gateway to Skills”.

Od 16. do 19. travnja Split je središte međunarodne studentske suradnje, mjesto susreta ideja, kultura i budućih projekata. Konferenciju organiziraju volonteri mreže Erasmus Student Network Split, a okuplja studente, Erasmus+ alumnije, predstavnike obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva iz cijele Europe. Kroz niz predavanja, radionica i panel rasprava sudionici će razmjenjivati iskustva o mobilnosti, zapošljivosti i ulozi mladih u oblikovanju društva.

Posebno zanimanje očekuje se kako će izazvati EGM EXPO, koji će se održati u petak 17. travnja u atriju Zgrade tri fakulteta. Riječ je o velikom izložbenom prostoru s više od 80 štandova, otvorenom i za lokalne studente i srednjoškolce. Posjetitelji će imati priliku upoznati međunarodne organizacije, projekte i tvrtke koje rade s mladima, informirati se o mogućnostima studiranja u inozemstvu te istražiti opcije stručne prakse i zapošljavanja.

Među izlagačima su i velike kompanije poput Coca-Cola HBC, međunarodne inicijative poput Science Comes to Town, kao i organizacije civilnog društva poput Sindrom Down 21. Upravo ta kombinacija poslovnog, obrazovnog i društvenog sektora čini EXPO jednim od ključnih mjesta susreta i prilika za mlade.

Cilj je promovirati Split kao Erasmus destinaciju, ali i potaknuti domaće studente da se uključe u programe. EGM je već svojim početkom pokazao ono što će obilježiti cijeli događaj – energiju, otvorenost i snažnu povezanost europske generacije koja je u Splitu pronašla svoje mjesto susreta.
Drago i Franjo na straži Vjesnika! Prijatelji u mirovini ne propuštaju ni dan rušenja: 'Krokodilka lomi, mi gledamo'
studenti Split Erasmus Generation Meeting

