Magyar staje na kraj političkim azilantima: Zbog korupcijskih afera preko noći završili u Mađarskoj, a sada ih vraća nazad

Kada su intelektualci u Mađarskoj sustav smijenjenog premijera Viktora Orbana nazivali „mafijaškim", strani promatrači su to često slušali sa skepsom. Međutim, tijekom 16 godina bilo je više trenutaka kada je to postajalo očito. Jedan takav trenutak bio je u studenom 2018. godine – bijeg bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog u Mađarsku, piše Deutsche Welle.

Neposredno prije nego što je trebao početi izdržavati zatvorsku kaznu zbog korupcije, Orbanov prijatelj Gruevski pobjegao je u Albaniju. Odatle su ga, kako je tada istražio DW, mađarski diplomati u jednoj noćnoj i tajnoj akciji ilegalno prebacile preko Crne Gore i Srbije u Mađarsku. Tamo je odmah dobio politički azil – u zemlji u kojoj izbjeglice zbog Orbanove stroge migracijske politike gotovo da nemaju nikakve šanse dobiti zaštitu.

Gruevski, koji je u svojoj zemlji i dalje simbol korupcije, samo je najpoznatiji u nizu sličnih slučajeva. Za vrijeme premijera Orbana, Mađarska je postala sigurno utočište za mnoge njemu bliske političare, koji su zbog korupcijskih afera u svojim zemljama imali probleme s pravosuđem ili su već bili pravomoćno osuđeni.

U prosincu 2024. godine politički azil u Mađarskoj dobio je bivši poljski zamjenik ministra pravosuđa Marcin Romanowski, za kojim je raspisana tjeralica. U studenom 2025. u Magyarsku je pobjegao i njegov bivši šef, nekadašnji ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro. Ta dvojica političara, koji su do prosinca 2023. bili dio desno-konzervativne vlade u Poljskoj, traže se zbog optužbi za korupciju i protiv njih su raspisane tjeralice.

Također, više političara Magyarske manjine iz Rumunjske i Ukrajine tijekom prethodnih godina sklonilo se u Mađarsku. U većini slučajeva Orban ili drugi članovi vlade tvrdili su da su postupci protiv njih politički motivirani. Nova Mađarska vlada ih se sada želi riješiti. Već u siječnju 2026., kada se saznalo da je Ziobro dobio azil u Mađarskoj, Peter Magyar i njegova stranka Tisa, pobjednici parlamentarnih izbora 12. travnja 2026., poručili su: „Mađarska neće biti utočište za strane kriminalce." Čini se da Magyar sada to želi provesti u djelo.

Na konferenciji za strane novinare održanoj odmah nakon izborne pobjede u ponedjeljak ujutro, odgovarajući na pitanje poljske televizije TVN, Magyar je rekao da će njegova vlada izručiti Varšavi Romanowskog i Ziobra. „Predlažem im da više ne idu u Ikeu i da ne kupuju namještaj, jer ovdje neće još dugo ostati", rekao je Magyar. „Mađarska nije odlagalište za međunarodno tražene kriminalce. Naći ćemo načina da ih, ako sami ne odu, izručimo Poljskoj." Izričito je spomenuo i bivšeg makedonskog premijera Gruevskog.

U Poljskoj i Sjevernoj Makedoniji Magyarova izjava odmah je postala glavna tema u medijima i među političarima. Poljski premijer Donald Tusk rekao je o slučajevima Romanowski i Ziobro: „Nadam se da ću toj dvojici gospode moći reći: Dobrodošli u Poljsku." Dodao je da je o tome razgovarao s Magyarom još prije izbora.

U intervjuu za televiziju Polsat News u utorak 14. travnja, Ziobro je rekao da je uvijek spreman „boriti se za istinu", čak i „iz zatvorske ćelije". Nije otkrio hoće li i kada napustiti Magyarsku. Romanowski je u priopćenju naveo: „Neću pomagati vladi Donalda Tuska, neću joj otkriti ni svoje planove, ni novu adresu."

Prema poljskim medijima, Sjedinjene Američke Države su najvjerojatnije novo utočište za njih dvojicu, jer njihova stranka Pravo i pravda (PiS) održava bliske veze s pokretom MAGA. Njihove putovnice su u Poljskoj oduzete, ali bi u Mađarskoj mogli dobiti tzv. Ženevsku putovnicu – putnu ispravu za izbjeglice.

Za buduću vladu Petera Magyara izručenje Romanowskog i Ziobra Poljskoj imalo bi veliki simbolički značaj – i predstavljalo bi politički PR-potez gotovo bez rizika. Magyar želi brzo popraviti bilateralne odnose koje je Orban narušio i nada se snažnoj potpori Poljske u Bruxellesu kako bi Mađarska dobila odmrznuta sredstva iz EU-a, koja su od ključne važnosti za posrnulo gospodarstvo zemlje. Njegov prvi službeni posjet u funkciji premijera bit će upravo Poljskoj.

S druge strane, i za poljsku vladu novi vlastodršci u Mađarskoj imaju veliku važnost, jer desno-konzervativni predsjednik Karol Nawrocki, Orbanov saveznik, sabotira mnoge reforme vlade Donalda Tuska i nastoji vratiti desničarske populiste na vlast.

U Sjevernoj Makedoniji Magyarov plan izručenja izazvao je pravu političku oluju. Premijer Hristijan Mickoski, koji je naslijedio Gruevskog na čelu desno-konzervativne stranke VMRO-DPMNE, izjavio je da bi njegov prethodnik po povratku u zemlju morao u zatvor. Gruevski, koji je bio premijer od 2006. do 2016., pravomoćno je osuđen na devet godina zatvora zbog korupcije. „Ako se Nikola Gruevski pojavi u Makedoniji i postoji pravomoćna presuda, sigurnosne službe će ga uhititi i sprovesti na izdržavanje kazne", rekao je Mickoski u utorak 14. travnja.

Mickoski i Gruevski nekada su bili stranački saveznici, ali su njihovi odnosi godinama zategnuti. Još 2023. godine pojavile su se špekulacije da je tadašnja socijaldemokratska vlada pokušala postići dogovor s Gruevskim o njegovu povratku – sve kako bi oslabila poziciju Mickoskog u opozicijskoj VMRO-DPMNE uoči izbora 2024.

Taj dogovor je propao jer vlast nije uspjela osigurati mu amnestiju na zakonit način. Sada je i lider makedonskih socijaldemokrata (SDSM) Venko Filipče izjavio da bi izručenje Gruevskog bilo dobrodošlo. Sam Gruevski se još nije oglasio. Nije poznato gdje se trenutno nalazi, jer živi vrlo povučeno. Posljednji put viđen je u listopadu 2024. godine u jednom restoranu u centru Budimpešte.