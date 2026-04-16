'ZNAČAJAN RAST CIJENE'

SDP za poskupljenje vode, HDZ protiv – odluka odgođena

Varaždin: Komunalna tvrtka Varkom otvorila vrata novoizgra?ene upravne zgrade
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
16.04.2026.
u 17:27

Uz Varaždin za poskupljenje su i Ivanec, Sračinec, Maruševec i Vinica, dok su protiv glasali gradovi i općine u kojima je na vlasti HDZ i njemu bliske političke opcije

Skupština komunalne tvrtke Varkoma nije izglasala odluku o povećanju cijene vode, no to ne znači da će od toga odustati. Od 27 suvlasnika, gradova i općina, glasalo je samo njih 14. Pet članova bilo je za poskupljenje, među njima i Varaždin u kojem je na vlasti SDP, osam je bilo protiv, a jedan suzdržan. Uz Varaždin, za poskupljenje su i Ivanec, Sračinec, Maruševec i Vinica, dok su protiv glasali gradovi i općine u kojima je na vlasti HDZ i njemu bliske političke opcije. U SDP-u tvrde da se korekcija cijene provodi sukladno Zakonu o vodnim uslugama koji je donijela Vlada HDZ-a. Voda bi, prema prijedlogu, trebala za kućanstva poskupjeti oko 25 posto, a za gospodarstvo 30.

U Varkomu ističu da se cijena nije mijenjala od 2011. godine. Gradonačelnici i načelnici HDZ-a pohvalili su se da su uspjeli zaustaviti značajan rast cijene vode koji bi imao izravan utjecaj na kućanstva i gospodarstvo. – Od šest gradova samo su Varaždin i Ivanec bili za povećanje, dok su ostali bili protiv, što jasno pokazuje raspoloženje na terenu. Stvara se dojam da je riječ o zakonskoj obvezi, što jednostavno nije točno. Jedina obveza je ujednačavanje cijene na uslužnom području. To se moglo postići i bez povećanja, usklađivanjem postojećih cijena. Međutim, ovdje nije bila riječ o tome, ovdje govorimo o značajnom rastu cijene koji se pokušava predstaviti kao minimalna korekcija – rekao je politički tajnik županijskog HDZ-a i načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić. Fiksni dio računa trebao se, tvrdi, povećati za čak 83 posto, a varijabilni dio između 20 i 30 posto.

– Nitko ne bježi od odgovornosti. Svjesni smo da cijene ne mogu ostati iste zauvijek, ali način na koji se to pokušalo provesti, bez prethodnog dogovora i bez jasnih obrazloženja, nije prihvatljiv – rekao je i opovrgnuo optužbe da HDZ "nešto blokira ili sabotira". – Ako je samo pet jedinica bilo za povećanje, onda je jasno da ovo nije politički igrokaz, nego stvarna procjena većine predstavnika lokalne razine – naveo je. Prema statutu, može se sazvati nova sjednica skupštine Varkoma, što bi se, neslužbeno doznajemo, i moglo dogoditi idućeg mjeseca. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač rekao je da je Varkom ostvario dobit od 230.000 eura, a kada postoji dobit, teško je, ističe, govoriti o nužnosti poskupljenja. Osim toga, istovremeno se daju pozajmice od 130.000 eura tvrtki Čistoća i 15.000 eura jednoj udruzi, a ulaže se, naveo je, i u vrijednosne papire i kupuju poslovni udjeli. – Kada sve to zbrojimo, dolazimo do zaključka da novca ima – naglasio je Jenkač.
