USKOK u novoj akciji: Uhićenja u Zagrebu i dvije županije. Pao je i 'kralj taksista'

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je jutros USKOK te dodao kako ih po njegovu nalogu provode Policijska uprava zagrebačka i Policijska uprava zadarska. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba, dodaje USKOK te pojašnjava kako se sumnja da su one u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela. USKOK će, zaključuje, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju te o tome pravodobno obavijestiti javnost. Kako neslužbeno doznajemo, vlasnici taksi vozila sumnjiče se za gospodarski kriminal. Neslužbeno, riječ je o varanju na PDV-u. Kako se neslužbeno doznaje među uhićenima i osumnjičenima je i Branimir Malenica, kojeg se u medijima nazivalo i 'kraljem taksista'. Uhićeno je, doznajemo, 10 osoba, a šteta iznosi pet milijuna kuna.
O slučaju se oglasila i Policijska uprava zagrebačka: "Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja pri utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca. U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."
najbolji državni odvjetnik ikada.... da bajić nije zabušavao ni turudić ne bi imao toliko posla