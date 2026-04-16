Strašno ubojstvo zgrozilo BiH. Satima ga mučili, pa ga živog bacili kroz prozor?

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenima za brutalno ubojstvo Adnana Metanovića (36), piše Dnevni avaz. Nikolu Pranjića (27), Armina Šljivu (26) i Dinu Ćorića (33) sumnjiči se da su bacili Metanovića s balkona na šestom katu. Istraga je pokazala kako je Metanović bio živ u trenutku kada je bačen s balkona, a pad s visine od gotovo 20 metara bio je kulminacija višesatnog zlostavljanja koje se odvijalo od 12. do 13. travnja.

Naime, kako tvrdi tužiteljstvo, osumnjičeni su žrtvu mučili u njegovom stanu, gdje su ga satima udarali rukama, nogama, metalnom šipkom i žlicom za cipele. Prema neslužbenim informacijama, jedan od uhićenih je priznao da su tijekom napada bili pod utjecajem speeda i marihuane. Također je tvrdio kako je pokušao zaustaviti drugu dvojicu, ali se zbog njihove agresivnosti povukao, jer je strahovao za vlastiti život.

Policija je u ponedjeljak navečer dobila dojavu o nepomičnom tijelu na pločniku, koje se nalazilo u sarajevskom naselju Dobrinja. U početku se slučaj tretirao kao potencijalno samoubojstvo. Međutim, poslije provedenog očevida, policija i tužiteljstvo su utvrdili kako je riječ o ubojstvu u supočiniteljstvu, nakon čega je došlo do uhićenja osumnjičenih. Istraga je i dalje u tijeku.