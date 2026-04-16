UŽAS U SARAJEVU

Strašno ubojstvo zgrozilo BiH. Satima ga mučili, pa ga živog bacili kroz prozor?

Banja Luka: U livnici Jelšingrad uništeno 1.536 komada oružja koje je prikupljeno u cijeloj BiH
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Laura Puklin
16.04.2026.
u 18:21

Prema neslužbenim informacijama, jedan od uhićenih je priznao da su tijekom napada bili pod utjecajem speeda i marihuane

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenima za brutalno ubojstvo Adnana Metanovića (36), piše Dnevni avaz. Nikolu Pranjića (27), Armina Šljivu (26) i Dinu Ćorića (33) sumnjiči se da su bacili Metanovića s balkona na šestom katu. Istraga je pokazala kako je Metanović bio živ u trenutku kada je bačen s balkona, a pad s visine od gotovo 20 metara bio je kulminacija višesatnog zlostavljanja koje se odvijalo od 12. do 13. travnja. 

Naime, kako tvrdi tužiteljstvo, osumnjičeni su žrtvu mučili u njegovom stanu, gdje su ga satima udarali rukama, nogama, metalnom šipkom i žlicom za cipele. Prema neslužbenim informacijama, jedan od uhićenih je priznao da su tijekom napada bili pod utjecajem speeda i marihuane. Također je tvrdio kako je pokušao zaustaviti drugu dvojicu, ali se zbog njihove agresivnosti povukao, jer je strahovao za vlastiti život. 

Policija je u ponedjeljak navečer dobila dojavu o nepomičnom tijelu na pločniku, koje se nalazilo u sarajevskom naselju Dobrinja. U početku se slučaj tretirao kao potencijalno samoubojstvo. Međutim, poslije provedenog očevida, policija i tužiteljstvo su utvrdili kako je riječ o ubojstvu u supočiniteljstvu, nakon čega je došlo do uhićenja osumnjičenih. Istraga je i dalje u tijeku. 

policija ubojstvo Sarajevo

NAJVEĆI ZAGOVORNIK VOJNIH OPERACIJA

Za mnoge je Trumpov rat u Iranu bio pogreška, za njega je to ostvarenje sna

Republikanski senator iz Južne Karoline desetljećima je čekao borbu s režimom u Teheranu", navodi The Guardian. Graham smatra da bi za Trumpa, koji ga je svojedobno, kad su se međusobno napadali, nazvao idiotom, rušenje režima u Teheranu bilo usporedivo s rušenjem Berlinskog zida 1989., pa zagovara daljnju eskalaciju i priziva krvavu bitku poput one za otok Iwo Jimu u Drugom svjetskom ratu.

