Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOĆE LI VOZAČI ODAHNUTI?

I Plenković najavio niže cijene goriva: 'Očekuje se blago pojeftinjenje'

Zagreb: Gužve na benzinskim postajama zbog sutrašnjeg poskupljenja goriva
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
16.04.2026.
u 17:48

Nakon ministra gospodarstva Ante Šušnjara, i predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u četvrtak da će gorivo nakon niza poskupljenja od utorka ipak malo pojeftiniti. "Pričekat ćemo još dva-tri dana dok burze rade i nakon toga ćemo vidjeti kakva je prava situacija. Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima", rekao je Plenković prilikom radnog posjeta Istarskoj županiji.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi.  "Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako velike cijene. Podsjećam da je prije početka rata na Bliskom istoku cijena barela nafte bila 71 dolar i to je znatno manje nego što je danas", poručio je Plenković. 

Prethodno je tijekom dana mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka najavio i ministar Šušnjar. Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike. Te cijene važe u dvotjednom režimu, počev od utorka.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate.  Te izmjene bi prema najavi premijera Plenkovića, u Hrvatskom saboru trebale biti izglasane 30. travnja. Hrvatska postavila i zahtjev Europskoj komisiji u vezi mogućnosti smanjivanja europskog dijela trošarina, što komisija razmatra. Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može utjecati na cijene goriva.

Ključne riječi
cijena gorivo Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!