ChatGPT kao “digitalni diplomat”: Zašto AI uljepšava povijesne sukobe – i zašto je to problem

Kada među prijateljima ili u obitelji, pa možda i na poslu, nastane razmirica, ili se jednostavno ne možete dogovoriti oko toga tko je u pravu, sve češće se u pomoć zove – umjetnu inteligenciju. Nebitno je li u pitanju ChatGPT, Gemini, Claude ili drugi, upravo se od umjetne inteligencije traži da nam kažu što je, a što nije istina u svijetu oko nas. Ali, koliko je sam AI objektivan? Upravo tim pitanjem bavio se tim znanstvenika s Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji je, u suradnji sa Sveučilištem Notre Dame iz SAD-a, proveo velik međunarodni istraživački projekt "How LLMs modulate collective memory and its ethical implications" unutar kojeg su istražili kako veliki jezični modeli oblikuju društvene narative o prošlosti i na koji način to utječe na društvo. O projektu smo razgovarali s profesorima HKS-a, prof. dr. sc. Jasnom Ćurković Nimac, voditeljicom istraživačkog tima, kao i s njezinim suradnicima na projektu, prof. dr. sc. Tomislavom Anićem, izv. prof. Ivanom Brstilo Lovrić i doc. dr. Odilonom Singbom.