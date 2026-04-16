Novi šok: I Kina blokira važnu pomorsku rutu, moguće bolne posljedice i za Hrvate

Iran i SAD zatvorili su Hormuški tjesnac, a tisućama kilometara istočnije eskalira još jedna pomorska kriza: Kina pojačava kontrolu ulaska brodova nad spornim i strateški važnim Scarborough Shoalom u Južnom kineskom moru. Satelitske snimke pokazuju da Kina koristi brodove i plutajuću barijeru kako bi blokirala pristup atolu (prstenastom koraljnom grebenu) u Južnom kineskom moru.

To se događa usred napetosti s ilipinima oko grebena, koji se nalazi 220 km zapadno od filipinskog otoka Luzon. Obje zemlje tvrde da je to područje njihovo, a nalazi se u važnoj ribolovnoj i trgovinskoj zoni.

„Dok je svijet fiksiran na Hormuški tjesnac i dvostruku blokadu od strane Irana i SAD-a, Kina također počinje uspostavljati pomorsku blokadu oko 3700 nautičkih milja dalje u Južnom kineskom moru“, rekao je za Bild.de stručnjak za geopolitiku prof. Klemens Fischer sa Sveučilišta u Kölnu.

Ova blokada mogla bi biti testni slučaj da bi se vidjelo može li Kina proći nekažnjeno sa zatvaranjima ruta, rekao je profesor Fischer. Ako Peking uspije, uskoro bi mogao pokušati kontrolirati još više morskih putova – korak po korak.

Kineski manevar mogao bi imati strašne posljedice za svjetsko gospodarstvo. "Oko jedne trećine globalne pomorske trgovine godišnje prolazi kroz Južno kinesko more, što iznosi robu vrijednu otprilike 3,3 tisuće milijardi američkih dolara. Posljedice potpune blokade osjetile bi se diljem svijeta, a najviše u Europi.

„Sama ova neizvjesnost dovoljna je da poveća premije osiguranja za brodove i teret, čime se povećavaju troškovi prijevoza, što se odražava na potrošačke cijene.“ Drugim riječima: Mnogi proizvodi mogli bi postati skuplji i u Hrvatskoj.

„Ako blokiranje morskih putova koji su vitalni za globalno gospodarstvo postane sport za velike sile, Europljani će biti ti koji će platiti cijenu bez mogućnosti intervenirati“, zaključuje Klemens Fischer.