Hajdaš Dončić: Apsurdno je da postoji forum HDZ-ovih poduzetnika. To je korak do 'transparentne' korupcije

Izborna konvencija SDP-a Grada Zagreb
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
16.04.2026.
u 16:00

Šef SDP-a pita se i što je sljedeće - hoćemo li sutra gledati i HDZ-ove sindikate, HDZ-ovo udruženje ravnatelja, ili možda HDZ-ovo udruženje liječnika?

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić napao je Nacionalnu zajednicu poduzetnika i obrtnika HDZ-a, a nakon što su upravo HDZ-ovi poduzetnici za SDP-ov prijedlog smanjenja poreza na dobit onima koji povećavaju plaće radnika rekli da nije reforma već populizam te da zvuči privlačno, ali i da u praksi promašuje bit jer je taj porez jedan od ključnih izvora državnog proračuna. Kaže da je apsurdno i korak do "transparentne" korupcije je da je stranka na vlasti uopće osnovala forum „HDZ-ovih poduzetnika“. Nazvao je to presedanom kakav moderna demokratska praksa na poznaje.

- Poduzetništvo po definiciji znači rad, trud i rizik, a ne stranačku iskaznicu. Dakle, HDZ je uspio korumpirati čak i tu osnovnu ideju slobodnog tržišta-poručio je preko društvenih mreža Hajdaš Dončić. Dodao je i da danas u Hrvatskoj imamo opasnu podjelu na HDZ-ove poduzetnike, odnosno one sa stranačkom iskaznicom koji po stranačkim hodnicima vrebaju javne natječaje, državne poslove i projekte i sve ostale u koje se ubrajaju oni koji pošteno rade, riskiraju i bore se sami.

Šef SDP-a pita se i što je sljedeće - hoćemo li sutra gledati i HDZ-ove sindikate, HDZ-ovo udruženje ravnatelja, ili možda HDZ-ovo udruženje liječnika?

- Ovo je konačni dokaz: HDZ ne želi samo kontrolu nad institucijama, oni žele potpunu kontrolu nad vašim životima i vašim tvrtkama. Grozno je da u 21. stoljeću dijelimo poduzetnike na „HDZ-ove poduzetnike“ i sve ostale poduzetnike. I naravno, ti „HDZ-poduzetnici“ sada prozivaju SDP-kazao je Hajdaš Dončić.

Poručio je i kako je zanimljivo da ti isti HDZ-ovi poduzetnici ne govore o zabrinutosti zbog inflacije ili činjenice da radnicima pada kupovna moć. Njih, kazao je, zanima isključivo profit, umotan u licemjernu brigu za državni proračun.

- Poručuju nam: „Ne dirajte naše profite, jer ćete tako destabilizirati državu“- kazao je šef SDP-a i dodao da je istina drugačija. Mjere koje SDP predlaže, kazao je, ne diraju mikro i male poduzetnike koji su kralježnica ovog društva već ciljaju na onaj manji broj povlaštenih koji se bahate, neopravdano dižu cijene i zgrću milijune dok radnicima bacaju mrvice. Odnosno ciljaju na upravo "ovakve zbog koji zbog stranačke iskaznice love prečace na natječajima i kroz poslove s državom dolijevaju ulje na vatru „inflaciji pohlepe“. Ustvrdio je i kako će sa SDP-om na vlasti državni proračun biti stabilan, ali ne preko leđa radnika, nego pravednim oporezivanjem onih koji su u krizi vidjeli samo priliku za ekstraprofit. - Poreznim olakšicama do većih plaća, a ne do većih profita "HDZ-ovih poduzetnika"-zaključio je Hajdaš Dončić.

FOTO Pogledajte Peter Magyar u privatnom izdanju, totalno zaludio žene: 'Vidi tu vilicu, a još i zna kuhati'
poduzetnici HDZ Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZI
zinegoid
16:40 16.04.2026.

ovaj kao da boluje od partizanske bolesti, gle face ....

Avatar nathanael.opet
nathanael.opet
16:43 16.04.2026.

Forum mladih SDP-a.... Sociajldemokratski forum žena.... Forum seniora SDP-a.... SDP Queer forum (hahahah).... što kaže dončić o ovome - po njegovoj logici postoje mladi partije i ostali.... žene partije i ostale žene.... što je sljedeće? ... gdje će još staviti "partijski predznak"?

