'Kralj taksija' i suradnik sumnjiče se da su vozače i vozila prebacivali na paravan tvrtke kako bi izbjegli plaćanje PDV-a

Više osoba i jedna tvrtka, našli su se na meti najnovije policijsko-uskočke akcije koja se tijekom četvrtka, po nalogu USKOK-a provodila na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije. USKOK i policija, već tradicionalno, o samoj akciji su izvijestili šturo, navevši da se više osoba sumnjiči za gospodarski kriminal koji je počinjen u sklopu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o vlasnicima taksi tvrtki te da je među osumnjičenima i Branimir Malenica, kojeg mediji zovu i "kraljem taksista" jer njegov tvrtka Malenica prijevoz, prema dostupnim podacima, ima najveći broj zaposlenih taksi vozača u zemlji.

Prema onom što je priopćila zagrebačka policija, Malenica i njegovi suosumnjičenici sumnjiče se za utaje poreza ili carine, pomaganje u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Sumnjiči ih se i za pranje novca, a neslužbeno se spominje da je šteta za proračun oko pet milijuna eura. Policija je tijekom četvrtka pretraživala kuće, vozila i tvrtke osumnjičenika, a nakon što pretrage budu obavljene, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Kao i obično, USKOK će nakon toga odlučiti za koje će osumnjičenike i po kojim osnovama tražiti određivanje istražnog zatvora.

Po neslužbenim informacijama, djela koja se Malenici i ostalima stavljaju na teret su počinjena tijekom 2024. i 2025., a sukladno sličnim policijsko-uskočkim akcijama, po neslužbenim informacijama osumnjičenici su od listopada lani tajno nadzirani i praćeni. Uz Malenicu je, prema neslužbenim informacijama, uhićen i Vedran Šišak, za kojeg se sumnja da mu je bio prvi suradnik. Sumnja se da su Malenica i Šišak zatvarali tvrtke preko kojih su imali ugovore s Boltom i Uberom u trenutku kada bi te tvrtke dosegle primanja zbog kojih su bile obvezne plaćati PDV.

Malenica i Šišak se sumnjiče da su takvim načinom poslovanja, izbjegli plaćati PDV od 2024. do danas, a sumnja se i da su njih dvojica stajala iza tvrtki koje su bile umiješane u poreznu prevaru. Odnosno, tvrtke koje su se našle na meti istražitelja, nominalno nisu bile u vlasništvu njih dvojice, no prema sumnjama istražitelja, njih su dvojica bila stvarni voditelji poslovanja tih paravan tvrtki. Po neslužbenim informacijama radilo se o Jaguar prijevozu j.d.o.o., te Night driveru j.d.o.o. No osim te dvije tvrtke, u kriminalnom lancu su korištene i druge tvrtke, s tim da neke imaju sjedište u Zagrebu, a neke u Zadru. Obje spomenute tvrtke su osnovane tijekom 2024. za jednu od njih je plaćeno svega dva eura, dok je druga osnovana za 10 eura. Niti jedna ne glasi niti na Malenicu niti na Šišaka.

Modus operandi je bio sljedeći: kada bi tvrtka koju su kontrolirali Malenica i Šišak, dosegnula novčani iznos zbog kojeg bi morala plaćati PDV, sumnja se da bi cijela flota vozača i vozila jednostavno bila prebačena na drugu tvrtku. Kada bi i ta tvrtka dosegnula novčani iznos zbog kojeg bi postala obveznik plaćanja PDV-a sve bi se ponovilo. Tijekom 20204. prag za ulazak među obveznike PDV-a je bio 40.000 eura, a godinu kasnije taj je prag povećan na 60.000 eura.