Trebaju našu pomoć! Goran ne vidi, ne čuje i ima sindrom Down, a njegov otac ima rak

Ovu obitelj život nije mazio. Goran ima 40 godina, ne govori, ne čuje i ima Downov sindrom. Njegov otac Josip ima rak. Žive od invalidnine i tri tisuće kuna mirovine koja velikim djelom odlazi na lijekove. Jedino što žele je novi madrac jer ovaj koji imaju je star 25 godina.

- Najviše bi nam pomoglo da dobijemo neki novi madrac i krevet. Eto ja sam nekako krevet sklepala da se drži, ali da je neki pošteni madrac da Gorana ne boli kičma i da lakše spava jer jednostavno ne mogu dalje - rekla je Goranova pomajka Anđelka Švelić, prenose Vijesti.

Otac Josip je deset puta operiran pa se mnogo troši na lijekove. Toliko da im nije ostalo za jaknu za Gorana, cipele i papuče, koje se moraju napraviti po mjeri jer Goran ima deformirane noge.

U sobici u kojoj svi spavaju nalazi se i stari televizor.

- Nekad radi, a nekad ne. Uglavnom ne radi. No, bez televizora može se, voljela bih da ga imamo radi Gorana, ali to nije životno važno, važnije je da on ima lijekove - objasnila je Anđelka.

Obitelj se već zadužola kako bi kupila vrata i prozore, a sa cijelom situacijom upoznata je i Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down.

- Deset godina Udruga pokušava pomoći toj obitelji, ali sada je došlo vrijeme da im baš pomognemo jer to su bile neke sitnice. Ovo je sada stvarno potrebna pomoć toj obitelji - rekla je Belošević.

Obitelji doista ne traži puno.

- On je tako nemoćan, a njemu treba samo ljubavi - rekla je Anđelka.

A malo ljubavi i mi možemo odvojiti. Pomozimo da ova godina obitelji Švelić bude lakša i donekle ljepša.

Podaci za uplatu novca:

JOSIP ŠVELIĆ

HR8023600003211037169