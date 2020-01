Počela sam obilaziti ljude, da ne umru sami, a onda shvatila da im mogu pomoći

Dobili smo čovječe ne ljuti se, slatkiše, bager i loptu – kazuju sestra i brat Dragana i Danijel Drajić iz okolice Gline, sestre Martina i Nikolina Arbutina dobile su bojice, knjige, igračke i slatkiše, dok su brat i sestra Mladen i Nataša dobili svoj prvi tablet u životu.

A u jednom trenutku činilo se da ova djeca s područja Banovine ništa za ove blagdane od toga dobiti neće jer su im još uvijek nepoznati lopovi ukrali poklone koje su za njih pripremili vršnjaci iz okolice Koprivnice, organizirani preko inicijative “Ljudi za ljude”.

Inicijativa ‘Ljudi za ljude’

Kažemo, samo na trenutak činilo se da poklona neće biti jer, čim je vijest o krađi poklona objavljena, odmah su se inicijativi počele javljati stotine građana koji su u dan-dva učinili da ova siromašna djeca ipak imaju vedrije blagdane. No nije to sve jer su se građani opet iskazali pa je ostalo i poklona za drugu djecu te će paketi ovih dana stići i u SOS Dječje selo Lekenik, a i u jednu sisačku humanitarnu udrugu. Iza ove dobre vijesti stoji spomenuta inicijativa “Ljudi za ljude” kojoj je jedna od voditeljica Branka Bakšić Mitić, nestranačka dogradonačelnica Gline koja je cijeli svoj dosadašnji mandat posvetila pomaganju ljudima u potrebi na području Banovine, a tih je jako mnogo. Do sada su Branka i volonteri iz ove inicijative pomogli, uz pomoć mnogih donatora, stotinama ljudi, nekima oko uspostave osnovnih uvjeta za život, poput uvođenja struje koju nisu imali gotovo 25 godina u svojim kućama, a nekima “tek” malim paketom hrane, što puno znači na području u kojem do najbliže trgovine moraju putovati 25 kilometara uz mjesečne prihode od 500-tinjak kuna. Branka im je pomagala uz pomoć prijatelja i donatora, a inicijativa je sve to podigla na jednu veću razinu. Inicijativa je proteklih mjeseci prikupljala poklon pakete i za djecu radnika Đure Đakovića koji su nekoliko mjeseci bez primanja, a paketi su stigli i djeci na onkologiji na Rebru i u Institutu za tumore. Inicijativi sada organizirano pomažu i pojedine osnovne i srednje škole, planinarska društva, Portal dobrote i još neke udruge...

Foto: Ljudi za ljude

– Ljudi za ljude je inicijativa koja je nastala vrlo spontano. Jednostavno su se stvari posložile. Novinarka HRT-a Maja Sever napravila je reportažu o teškom životu, bolje reći preživljavanju, tih ljudi za emisiju Nedjeljom u dva, a ja znam sve ljude o kojima je radila reportažu. Nije ostalo samo na reportaži. Sjele smo na kavu nas dvije i za deset minuta zajedno s Matejom Medlobi dogovorile akciju. Cilj nam je bio isti – pomoći ljudima, a ja sam na terenu i znam koliko je tim ljudima pomoć potrebna – kazuje nam Branka Bakšić Mitić.

Idući korak je bio otvaranje posebne Facebook stranice “Ljudi za ljude” koja se vrlo brzo počela širiti i danas ima više od 14.000 članova, od kojih mnogi i pomažu. I komunikacija vezana za skupljanje pomoći odvija se preko društvenih mreža, dok se pomoć fizički prikuplja svakog četvrtka popodne u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Nesretni događaj, krađa poklona, doveo je inicijativu u središte pozornosti javnosti, no ona djeluje već dulje vrijeme. Jer ljudi na Banovini vape za pomoći. Tako je Branka Bakšić u dvije godine, na samo 70-ak kilometara zračne linije od Zagreba, uz pomoć prijatelja, te uz pomoć inicijative “Ljudi za ljude” nakon njezina formiranja, do sada uspjela dovesti struju u osam kuća na Banovini čiji stanovnici, pretežito stariji Srbi, struje nisu imali od 1995. godine. Njima su sada ugrađeni solarni paneli za 4000-5000 kuna ili im je plaćen priključak struje koji košta 7800 kuna. Država, Sisačko-moslavačka županija i Grad Glina za te svoje stanovnike i građane 25 godina nisu pronašli tih par tisuća kuna, no dobri ljudi to su uspjeli prikupiti, izvadivši pri tome sve potrebne dozvole. Struja je uvedena i u kuću jednog hrvatskog branitelja koji se doselio na područje sela Klasnić i čija kuća također službenim putem nije mogla dobiti priključak. No inicijativa je uspjela i to ostvariti.

– Država sebe već 25 godina traži na ovom području, i to je najblaže rečeno. Malo starih ljudi na raštrkanom prostoru, koji, ironije li, pršti od ljepote i tišine. A ne pomaže im ni što su većinom Srbi. Bojim se da je jedan od strukturnih problema Hrvatske što ni politika ni službe ne znaju što im se događa nakon zagrebačke obilaznice, koliko god tvrdili suprotno. Glina i Banija zaista su primjer zaboravljenog kraja u kojem ima puno potencijala, ali malo konkretne potpore onih institucija i sustava koji bi na tome trebali raditi – kazuje nam Branka objašnjavajući činjenicu da sustav “nema” informaciju da u selima na Banovini žive osobe bez električne energije, same u osmom i devetom desetljeću života, bez prihoda i osnovnih uvjeta za život.

– Krenula sam biti korisna nakon što sam shvatila da kao zamjenica gradonačelnika nemam nikakve ovlasti, a politici nisam interesantna jer nisam pripadnica nijedne stranke, dok me aktualna vlast potpuno ignorirala kao legitimno izabranu dogradonačelnicu iz reda srpske nacionalne manjine. Tada sam odlučila barem obilaziti te ljude, da ne umru sami. I onda svakim danom vidite koliko im je teško, koliko su teške sudbine, i onih starih, ali i djece koja u 2020. prvi put u životu vide kompjutor, opet zahvaljujući dobrim ljudima – napominje Branka.

Foto: Ljudi za ljude

Nakon što su se tužne sudbine stanovnika Banovine počele objavljivati na društvenim mrežama, građani Hrvatske odmah su se uključili u pomaganje. Tako su u mnoga sela stigle nove peći za drva jer su stariji ljudi živjeli u kućama uz peći koje su bile za otpad, ali i opasne zbog dima i loših dimnjaka. Nekima su kuće obnovljene pa tako više nemaju zemljane podove. Drugima je stigla stolarija pa više nemaju najlone na prozorima.

Vratili klincima blagdane

– Ljudi su putem humanitarnih akcija doslovno donijeli struju onima koji je nisu imali, peć, krov nad glavom, da ne žive u štali. Svatko je učinio ono što je mogao, bila to novčana donacija, materijal, svoje ruke za rad, vrećica s hranom. Te poveznice s onima u potrebi i onima koji mogu pomoći ne bi bilo bez društvenih mreža. Mi smo tu kao posrednik, ali posrednik u kojega obje strane imaju povjerenja i mislim da zato i funkcioniramo. Sada nas je sve više i više – tu su naš Saša iz Rijeke, Janko, Nebojša, Sanja, Zoran i svi oni koji nas podupiru i s nama grade ovu priču. Mnogi sudjeluju i izvan Zagreba, šalju pakete, hranu, donacije za peći, pitaju kako da se uključe. Sada već imamo i puno upita iz inozemstva i strašno nam je drago da je ova priča zaživjela na toj razini i da se pretvara u nešto sve veće i veće. Na tome smo im beskrajno zahvalni – govori nam Branka Bakšić Mitić, koju je posebno ganula reakcija nakon nesretne krađe poklona jer su volonteri u jednom trenutku bili očajni što su nestali personalizirani darovi koje su mladim Glinjanima mjesecima slagali njihovi vršnjaci.

– Ljudi su doslovce vratili blagdane tim klincima i pokazali da u Hrvatskoj postoji jedna velika mreža dobročinitelja koja će nadjačati svaki negativni moment – kaže Branka istaknuvši primjere kako su se u Zagrebu i Rijeci mališani odrekli svog najvećeg zapakiranog poklona i donijeli ga za svoje vršnjake, da su umirovljenici, koji također nemaju velike mirovine, spremili pakete namirnica za svoje starije vršnjake čiji su paketi s potrepštinama također ukradeni, ali su kupili i igračke. Jedan je čovjek donio šest velikih vreća punih igračaka, djevojka paket nakita za “neku djevojčicu”...

Hrvatska je pokazala još jednom da ima srce, a svi koje žele uvijek pomoći i dalje mogu pratiti Facebook stranicu “Ljudi za ljude” jer je ljudi u potrebi i dalje puno. Još ima kućanstava bez struje, bez krova i prozora, sa zemljanim podovima, tek 70 kilometara od metropole...