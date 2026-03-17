Marokanac koji je pretukao policajku u Zagrebu uspio izbjeći zatvor: Sud mu odredio uvjetnu kaznu

Marokanac Hamza O. (33), koji je prošle godine fizički napao policijsku službenicu na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Kako piše 24sata, to znači da neće ići u zatvor ako u tom razdoblju ne počini novo kazneno djelo. Uz uvjetnu kaznu, sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti, a istoga dana pušten je iz istražnog zatvora u kojem se nalazio od kraja lipnja prošle godine.

Prema navodima koje donosi 24sata, optužen je za prisilu prema službenoj osobi, za što je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Na sudu se branio tvrdnjom da inače nije nasilan te da je reagirao nakon što ga je policajka navodno udarila. Kako je ranije pisao Jutarnji list, riječ je o osobi koja u Hrvatskoj boravi od 2013. godine, ima stalni boravak, ali bez važećih dokumenata, te je za njim bila raspisana i međunarodna tjeralica. Nakon uhićenja nije surađivao s policijom i tužiteljstvom.

Podsjetimo, incident se dogodio kada je policajka, tijekom obavljanja službene dužnosti na Autobusnom kolodvoru, pružala pomoć muškarcu. Nakon što ga je uvela u prostoriju i zatražila osnovne podatke, napao ju je, udario šakom u glavu i nastavio fizički nasrtati. Policajka je pokušavala pozvati pomoć, no napadač joj je oteo vezu i bacio je. U jednom trenutku uspjela je poslati dojavu, nakon čega je napadač nakratko pobjegao pa se vratio i ponovno je napao. Situacija se smirila tek kada je u prostoriju ušla druga osoba i počela dozivati pomoć, nakon čega je napadač pobjegao. Policajki je pružena liječnička pomoć, a ozljede su okarakterizirane kao lakše.